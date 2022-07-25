​​​​​​​الإدارة الذاتية تسلم 42 امرأة و104 أطفال من أسر داعش لطاجيكستان

زار وفد من دولة طاجيكستان دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا برئاسة سفير طاجكستان في الكويت زبيد الله زبيدوف.

استقبل الوفد من قبل نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فنر الكعيط وعضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا خالد إبراهيم.

بعد التباحث بشكل مغلق أمام وسائل الإعلام، سلمت دائرة العلاقات الخارجية بموجب وثيقة رسمية وقعت بين الجانبين،42 امرأة و104 أطفال من أسر داعش ممن يحملون الجنسية الطاجيكستانية ويقطنون مخيمي روج والهول الخاص بأسر وأطفال داعش، للوفد.

بعد توقيع الوثيقة عقد مؤتمر صحفي، رحب في مستهلها نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا فنر الكعيط بالوفد الطاجيكستاني، وقال: "نشكر جهود دولة طاجيكستان للتواصل مع الإدارة الذاتية على مدى أشهر عدة للوصل إلى تفاهم من خلال تسليم أطفال ونساء داعش الموجودين في مخيمات شمال وشرق سوريا إلى موطنهم الأصلي".

وعن مضمون اللقاء، تابع فنر الكعيط :"خلال اللقاء مع السفير - وهذه ليست الزيارة الأولى له حيث كانت له زيارات سابقة عديدة- تم التطرق إلى الوضع السوري بشكل عام والمخاطر التي تواجه مناطق شمال وشرق سوريا والتهديدات الإقليمية على مناطقنا، وخلال النقاشات وجدنا تجاوباً من الوفد لإعادة أطفال ونساء داعش إلى بلادهم".

بدوره أكد سفير طاجيكستان في الكويت زبيد الله زبيدوف أن "سفارة جمهورية طاجكستان في دولة الكويت ستستمر بالعمل لإعادة نساء وأطفال داعش ممن يحملون جنسيتهم".

في الختام شكر السفير الطاجيكستاني الإدارة الذاتية لتعاونها في ملف إعادة أسر مرتزقة داعش لموطنهم، وأضاف "منذ فترة نتخذ التدابير ونعمل على الترتيبات اللازمة من أجل إعادة هؤلاء النساء والأطفال إلى طاجكستان، وذلك عبر تمثيل الجهات المختصة".

(كروب/آ)

ANHA