دير الزور ومنبج.. مشاركة كبيرة في حملة لرفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان

أطلقت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان 22 كانون الثاني المنصرم، حملة جمع التواقيع، تحت شعار "شعوب شمال وشرق سوريا تطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان، وتحقيق حريته الجسدية" المطالبة برفع العزلة وتحقيق حرية القائد الجسدية.

وفي هذا السياق، قال عضو لجنة حرية القائد في مدينة منبج وريفها، محمد الشواخ: "المؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد أوجلان ستدخل عامها 25، فمنذ ما يقارب 23شهراً لم نعرف شيئاً عن وضع القائد الصحي؛ إذ تفرض دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة عليه، ما جعل أصدقاءه وذويه ومحاميه يشعرون بقلق".

وتابع: "نحن لجنة حرية القائد لنا صلة مباشرة مع الأهالي في المنطقة، ووجدنا إقبالاً كبيراً من قبلهم على حملة جمع التواقيع التي تطالب بإنهاء العزلة على القائد وتحقيق حريته الجسدية".

وأضاف: "شعب شمال شرق سوريا، ليس وحده من يطالب بحرية القائد، بل مطلب كل شخص عاشق للحرية؛ لأنه أصبح مثالاً يحتذى به في العالم".

بدورها، أكدت الرئيسة المشتركة للجنة الداخلية في مدينة منبج، وضحة الجاسم: "من واجبنا الأخلاقي المشاركة في حملة جمع التواقيع؛ لأن القائد أوجلان ضحى بحريته من أجل تحرير الشعوب المضطهدة، وأعطى أهمية كبيرة للمرأة، والمعنى الحقيقي للحياة التشاركية والعيش المشترك، من خلال طرحه؛ لمشروع الأمة الديمقراطية الذي يعتبر الحل الوحيد؛ لكافة المشاكل والقضايا العالقة في الشرق الأوسط"، مشددة "سنستمر في فعالياتنا ومطالبنا بإنهاء العزلة المشددة المفروضة عليه حتى نحقق حريته الجسدية".

'سنرفع صوتنا عالياً لرفع العزلة'

من جانبها، قالت الرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في مدينة منبج، بثينة الحسين: "الجميع يعلم أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان في إمرالي منافٍ لكافة القوانين الإنسانية والأخلاقية، لذلك شاركنا في حملة جمع التواقيع؛ لرفع هذه العزلة".

وأكدت "كان هناك دور وإقبال كبير من قبل أهالي مدينة منبج للمشاركة في هذه الحملة، ونرى أن الجميع مصمم على المقاومة والاستمرار في النضال ونحن بدورنا سنخرج إلى الساحات وستبقى أصواتنا عالية حتى نرفع العزلة ونحقق حرية القائد الجسدية".

بدورها، عدّت عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية في دير الزور، روضة العواد "العزلة المفروضة على القائد جريمة ويجب وضع حد لها ومحاسبة دولة الاحتلال التركي".

فيما قال الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في دير الزور، أحمد النوري: إن "هدف الاحتلال التركي من فرض العزلة على القائد أوجلان حجب فكره وفلسفته عن العالم الخارجي، إلا أن فكره انتشر في جميع العالم ولم يستطع الاحتلال ولا غيره سد الطريق الذي نسير عليه بفضل القائد أوجلان".

من جانبها، رفضت الرئيسة المشتركة للاتحاد الرياضي في دير الزور، أماني الخضر، العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان وطالبت بدورها تحقيق حريته الجسدية، وشددت "على لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) توضيح حالة القائد في سجن إمرالي؛ لأن هناك غموضاً كبيراً يلف وضعه وصحته ولم نسمع عنه أي شي منذ أكثر 22 شهراً".

(كروب/ف)

ANHA