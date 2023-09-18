تعرض مطار عربت الزراعي في محافظة السليمانية، بعد ظهر اليوم، لقصف جوي من قبل طائرة مسيرة.

جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني أعلن وفي بيان له أن “مطار السليمانية الزراعي تعرض بعد ظهر اليوم لقصف من قبل الأعداء بطائرة مسيرة وأدى إلى استشهاد 3 عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب وجرح 3 آخرين”.

وأضاف البيان؛ أنه “سيتم البدء بتحقيق دقيق في هذه الجريمة الإرهابية التي ارتكبت تحت أنظار خدام الأجنبي والجواسيس من الداخل ولن تمر دون عقاب وأي جاسوس ساعد في ذلك سيواجه العقاب والقانون و ضمير شعبنا والثأر لدماء الشهداء على عاتقنا ولن نسمح بهدر دمهم سدىً”.

وتابع “أنه من أجل سلامة مسار التحقيقات فستبقى المعلومات سرية لدينا وسيتم الكشف عنها لشعب كوردستان مستقبلاً”.

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