اتحاد المرأة الشابة في حلب: نعاهد بالانتقام وإنهاء الاحتلال التركي

ونظم اتحاد المرأة الشابة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب تجمعاً للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، حضره العشرات من عضوات وأعضاء اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية.

وقرا خلال التجمع البيان الذي أصدرته الشبيبة بهذا الصدد من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة هيفا بكر.

البيان استنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطق جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا، كما استنكر نهج الخيانة الذي يتبعه الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأضاف البيان: "نقول لدولة الاحتلال التركي وللحزب الديمقراطي الكردستاني إنكم لن تستطيعو إنهاء خط المقاومة ولن تتمكنوا بألاعيبكم القذرة من كسر إرادة الكريلا الذين تسلحوا بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وأن يعلموا جيداً أن الشعب الكردي الذي تدرب على فكر القائد آبو وفلسفته لن تضعف إرادتهم ومقاومتهم".

وعاهد اتحاد المرأة الشابة في ختام بيانه "بالانتقام وإنهاء خط الخيانة وسنناضل لأجل تحقيق النصر وإنهاء الاحتلال التركي في كردستان".

(ع س/ك)