الشرطة التركية تعتقل 9 أشخاص في مداهمة تجمع مندد بالهجمات على شمال وشرق سوريا

نظم مجلس الشبيبة وحزب الخضر اليساري في مدينة موش بباكور كردستان، فعالية للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، والإدلاء ببيان إلى الرأي العام، إلا أن الشرطة التركية داهمت التجمع واعتقلت 9 أشخاص.

ووفق ما نشرته وكالة فرات للأنباء، أن التجمع نظم في ساحة كوباني في مدينة موش، لكن الشرطة التركية لم تسمح لهم بالإدلاء بالبيان.

الوكالة ذكرت أسماء الأشخاص المعتقلين وهم : " الرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطي DBP في موش سلام الدين يلماز، الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي HDP في موش برمال نركز، عضو الهيئة التنفيذية لحزب الخضر اليساري إبراهيم بوز، أعضاء مجلس حزب الشعوب الديمقراطي HDP في موش جيجك توتوش، عمر كوج وأومي تغوك تورك، عضو مجلس الشبيبة معروف جاليك، سرحد دورسون وشخص لم يعرف اسمه بعد".

(سـ)