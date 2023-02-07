وصول قرابة ألف أسرة من مدينة حلب إلى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا المحاصرين

ووصلت قرابة ألف أسرة منذ مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء في حصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار تدفق الأهالي باتجاه مقاطعة الشهباء وناحية وشيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.

ونقل مراسلنا عن إداريين في مجلس مقاطعة عفرين والشهباء، وصول قرابة ألف أسرة كحصيلة أولية حتى صباح اليوم الثلاثاء، إلى قرى ومخيمات مقاطعة الشهباء وشيراوا.

وبحسب المجلس فإن الأسر توزعت على المخيمات وقرى ناحية شيراوا على الشكل التالي: (مخيم برخدان ـ مخيم سردم ـ قرية أقيبة ـ قرية الزيارة ـ قرية بينة ـ قرية خريبكة ــ كشتعار ـ مياسة ـ باشمرة ـ برج القاص".

(ج س/ك)

ANHA