ترسيخ مفهوم حرب الشعب الثورية محط اهتمام اتحاد المرأة الشابة في جميع المحافل

تحت شعار "بحرب الشعب الثورية تحمي المرأة الشابة ذاتها وتحطم العنف والاحتلال"، يحضّر اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا، لعقد الملتقى، يضم كافة فروع الاتحاد في مدن شمال وشرق سوريا.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الملتقى في 25 أيلول الجاري، في إقليم الجزيرة، بمشاركة العديد من الحركات النسائية ومن بينها مؤتمر ستار وتجمّع نساء زنوبيا.

وعن مشاركة اتحاد المرأة الشابة في الطبقة، والبنود التي سيناقشها الملتقى، قالت الإدارية في الاتحاد، شذى المحمد "سنناقش خلال ملتقى اتحاد المرأة الشابة، أهمية تفعيل دور الفئات الشابة وخصوصاً المرأة الشابة في المجتمع، وكيفية حمايتها من كافة التهديدات والهجمات وأشكال الحرب الخاصة التي تواجهها في مسيرتها النضالية".

وأوضحت "سنركز خلال الملتقى على أهمية تعزيز مفهوم حرب الشعب الثورية والحماية الجوهرية، ونشر هذه الثقافة لدى المرأة، وذلك من أجل إثبات دورها الفاعل في المجتمع، والتصدي لخطر الهجمات التي تحاول المساس باستقرار المنطقة".

وتابعت في ذات السياق "أولوياتنا خلال الملتقى هي العمل على تنظيم المرأة وعلى وجه الخصوص المرأة الشابة؛ لأنها الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها المجتمعات، لذلك يجب أن تكون صانعة القرار وصاحبة الإرادة الحقيقية".

وفي ختام حديثها، أشارت شذى المحمد إلى "أهمية الملتقى لجميع النساء؛ لأنه سيكون منطلقاً وطريقاً للمرأة، تحقق من خلاله نجاحاتها على كافة الجوانب الإدارية والعسكرية والحياتية، وتحارب كل من يحاول أن يعتدي على قيمها وحريتها".

(خ)

ANHA