تركيا تقتل مسناً عمره 61 عاماً أثناء حراثة أرضه

قصف الاحتلال التركي ومرتزقته أمس السبت، القرى المحاذية لخطوط التماس في ريفي مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة والخفيفة؛ أسفر عن استشهاد المواطن صالح العلي السلامة (61 عاماً) من عشيرة البو عساف، متأثراً بإصابته بشظايا قذيفة مصدرها القاعدة التركية في قرية بير عيسى؛ وذلك أثناء حراثته لأرضه.

والمواطن من أهالي قرية الحويجة 7 كم شرقي بلدة الهيشة التابعة لناحية عين عيسى (15 كم شرقي الناحية) وتم دفنه في مقبرة بير صران.

وباستشهاد المواطن صالح السلامة يرتفع عدد الشهداء والجرحى؛ جراء قصف دولة الاحتلال التركي على أرياف مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى منذ احتلالها لمقاطعة كري سبي في 9 تشرين الأول عام 2019 إلى 105 مواطنين منهم 28 شهيداً و77 جريحاً.

(د)

ANHA