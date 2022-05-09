PYD يستنكر صمت المجتمع الدولي حيال مخططات تركيا لتوطين مليون لاجئ في المناطق المحتلة

مؤخراً زادت وتيرة التصريحات التي أطلقها المسؤولون في الدولة الفاشية التركية عن مشروع توطين مليون لاجئ سوري في المناطق المحتلة في مسعى لإتمام مخطط التغيير الديمغرافي.

ولم يصدر أي موقف من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وكذلك حكومة دمشق بخصوص المخططات الخطيرة لدولة الاحتلال التركي.

في هذا السياق، أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD))، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، استنكر فيه استغلال دولة الاحتلال التركي كل الملفات المتعلقة بالوضع السوري وتغيير معالم المدن والقرى الكردية لترسخ الاحتلال في سياسة ممنهجة ضد جميع مكونات الشعب السوري وخاصة الشعب الكردي.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"منذ بدايات الأزمة السورية تحاول دولة الاحتلال التركي استغلال كل الملفات المتعلقة بالوضع السوري، ابتداء من تجميع أغلب إرهابيي العالم في الجغرافية السورية إلى نشر الفكر الإخواني والمتطرف وتقطيع أوصال المناطق السورية واحتلالها إلى جانب تنفيذ سياسة ديمغرافية ممنهجة ضد جميع مكونات الشعب السوري وخاصة الشعب الكردي في كل من عفرين وسري كانيه وكري سبي مروراً إلى تغيير معالم المدن والقرى الكردية لترسخ الذهنية العثمانية الطورانية ، بالمقابل كان ملف اللاجئين أكثر الملفات التي حاول النظام التركي استغلالها كورقة ضغط على الدول الأوروبية لإجبارهم على التفاوض وابتزازهم للحصول على مكاسب اقتصادية وذلك على حساب الشعب السوري".

تابع البيان "ما يحدث مؤخراً أن النظام التركي مازال يحاول استغلال كل الأطراف والقوى الإقليمية واستغلال كل الأحداث الدولية لتحقيق مصالحه، فها هو رأس النظام التركي يتحدث اليوم عن إعادة مليون لاجئ سوري إلى المناطق التي احتلتها وتوطينهم في مساكن أقيمت لهم برعاية جمعيات إخوانية متطرفة، وتجري كل هذه الأحداث من قبل الفاشية التركية والمجتمع الدولي ما زال مستمراً بصمته ومتغاضياً مما يشجع النظام التركي على التمادي وارتكاب المزيد من الإرهاب والتدمير وممارسة المزيد من الانتهاكات بحق شعبنا وشعوب المنطقة وضرب نسيج المجتمعات السورية وإحداث شرخ عميق فيما بينها لتستمر بذلك دوامة الحرب السورية".

شدد البيان "إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD)) في الوقت الذي ندعو فيه أبناء الشعب السوري بالعودة إلى مناطقهم الأصلية وممتلكاتهم وليس إلى المستوطنات التي أقامها الاحتلال التركي أو تلك التي أقيمت برعاية الجمعيات الإخوانية الهادفة إلى تحقيق أغراض سياسية معينة خدمةً لأجندات ومطامع الدولة التركية الطورانية في إحداث تغييرات في البنية المجتمعية للشعب السوري، ندين ونستنكر صمت المجتمع الدولي والأطراف الضامنة في سوريا وتغاضيهم عن هذه السياسة العنصرية، وندعو كل القوى الديمقراطية في سوريا والعالم بالوقوف أمام هذه المشاريع الخبيثة وإفشال محاولات الاحتلال التركي الهادفة إلى زرع الفتنة والشقاق بين مكونات الشعب السوري كما ندعو جميع الوطنيين الشرفاء في المجتمع السوري إلى رصّ الصفوف ووحدة الموقف لتفويت الفرصة أمام مخططات النظام التركي المحتل وتحقيق عودة آمنة لجميع السوريين إلى مناطقهم وبيوتهم وأملاكهم ومسقط رأسهم وليس إلى مناطق إخوتهم من المكونات الأخرى ليصل مجتمعنا السوري بكل مكوناته إلى بر الأمان والعيش بحرية وكرامة وتسامح ومحبة ووئام في سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية".

(ف)