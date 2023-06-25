ندوة حول التحيز الجنسي الاجتماعي في الشهباء

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة عفرين والشهباء ندوة حول سبل تجاوز التحيز الجنسي الاجتماعي، وذلك في صالة سردم في ناحية الأحداث التابعة للشهباء، شارك فيها العشرات من الشباب.

بعد الوقوف دقيقة صمت، تم تشكيل ديوان لإدارة الندوة يضم كلاً من المتحدثة باسم حركة الشبيبة الثورية السورية زلال عبدو وعضوة حركة الشبيبة الثورية السورية زين حنان.

وقرئت خلال الندوة محاضرة باللغتين الكردية العربية حول موضوع التحيز الجنسي الاجتماعي. والتي تضمنت تعريف التحيز الجنسي الاجتماعي وتداعياته على المجتمع وسبل تجاوزه.

وانتهت الندوة بالنقاش والحوار بين المشاركين حول موضوع التحيز الجنسي الاجتماعي.

(ك)

ANHA