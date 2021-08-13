مؤسسة عوائل الشهداء في دمشق تعقد كونفرانسها الثاني

الكونفرانس يعقد في قاعة الاجتماعات بحي زور آفا التي زينت بصور القائد عبدالله أوجلان وصور المناضلين والمناضلات وشهداء الحرية، وبمشاركة ذوي الشهداء.

الكونفرانس انطلق، باستماع الحضور لصوت مسجل للقائد عبدالله أوجلان حول قفزة ١٥ آب وقيمة الشهداء في بناء الأوطان ، ومن ثم الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

تلاها كلمة للإداري في المؤسسة بمدينة دمشق مظلوم يوسف، الذي أشاد بعظمة الشهداء وتضحياته في سبيل نيل الشعوب حريتها وكرامتها.

يوسف قال إن ثورة روج آفا قدمت تضحيات كبيرة في سبيل الوصول للمرحلة التي هي فيها، وأضاف: علينا المحافظة على كل ما حقق الشهداء لنا ويجب أن نسير على خطاهم.

ومن المزمع أن تقرأ خلال الكونفراس برقيات مرسلة من مجالس عوائل الشهداء في شمال وشرق وسوريا وقراءة التقرير السنوي لمؤسسة عوائل الشهداء والنقاش عليها بين الحضور.

(سـ)

ANHA