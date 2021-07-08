مصادر: تركيا تحضر لإرسال آلاف المرتزقة السوريين إلى أفغانستان

وذكرت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، أن جهاز الاستخبارات التركية (MIT)، طلب من قادات المرتزقة تجهيز قرابة 2600 مرتزق من عدة فصائل للمشاركة في حماية مطار كابول في أفغانستان.

وبحسب المصادر، عقدت الاستخبارات التركية اجتماعاً لمسؤولين في المجموعات المرتزقة، في الـ 24 من شهر حزيران الفائت بمنطقة حوار كلس التابعة لمدينة إعزاز المحتلة، حضره كلٌ من "المرتزقة سيف أبو بكر قائد فرقة الحمزات ـ ثائر معروف قائد مرتزقة (سمرقند) ـ حسين خيري من قائد مرتزقة (لواء صقور الشمال) ـ فهيم عيسى قائد مرتزقة (فرقة السلطان مراد ) ـ محمد الجاسم الملقب بأبو عمشة قائد مرتزقة (لواء سليمان شاه) ـ ياسر عبد الرحيم قائد مرتزقة (فيلق المجد).

ووفقاً للمصادر فإن الاستخبارات التركية حددت كراتب شهري للمرتزقة الذين سيشاركون في أفغانستان مبلغ 3000 دولار أميركي، علماً أن الاستخبارات التركية ستعمل على تجنيد المرتزقة ضمن شركات أمنية تركية، دون ورود اسم تلك الشركات.

وبحسب المصادر، فإن عمليات نقل المرتزقة إلى أفغانستان ستبدأ في شهر أيلول المقبل، وستكون مهمة هؤلاء المرتزقة حماية مطار كابول والقوات الدولية والمنشآت الحيوية.

وفي سياق آخر تواصل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابية ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق سكان عفرين الأصليين من قتل وخطف، ناهيك عن عمليات التغيير الديمغرافي والاستيلاء على ممتلكات المدنيين.

ورداً على تصريحات المدعو عبد الحكيم بشار التي نفى من خلالها جميع الجرائم والانتهاكات التي تمارس في عفرين المحتلة، نشرت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من المواطنين يتحدثون عما يتعرضون له على يد الاحتلال التركي ومرتزقته.

وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا إبراهيم شيخو لوكالتنا: "في سابقة خطيرة من نوعها انتحل مستوطنون في عفرين صفة إيزيديين ووقعوا على اتفاقية فيما بينهم التي تنص على أن يسمحوا للمستوطنين ببناء مساجد وممارسة شعائرهم ضمن القرى الإيزيدية والسماح للمستوطنين الاستيلاء على ممتلكات الإيزيديين المهجرين قسراً، وإدارتها من قبل صندوق يعود لهم.

ومن جهة أخرى أشار شيخو إلى أن مرتزقة ما تسمى السلطان مراد أقدمت في الآونة الأخيرة، في قرية خليلاكا التابعة لناحية بلبله، على مداهمة حقول مواطن كردي واختطافه وسرقة جميع ممتلكاته.

وفي السياق أقدمت مرتزقة السلطان مراد في ناحية شرا، على الاعتداء بالضرب المبرح على معلمة كردية، بالإضافة لاختطاف معلمة أخرى في قرية قرتقلاق.

(ك)