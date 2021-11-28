مرتزقة الاحتلال التركي يقتلون مواطناً من عفرين تحت التعذيب في سجن الراعي

أفادت مصادر من المنطقة، بإقدام مرتزقة الاحتلال التركي التي تسيطر على سجن بلدة الراعي في ريف حلب الشمالي، على قتل المواطن "سليمان نوري نعمان (51)" والدته نازلية، من أهالي قرية بوزيكة التابعة لمدينة عفرين المحتلة.

وأشارت المصادر إن المواطن، سليمان نعمان، فقد حياته تحت تعذيب في سجن بلدة الراعي السيء الصيت على يد مرتزقة الاحتلال التركي.

هذا وكان مرتزقة الاحتلال التركي قد اختطفوا سليمان نعمان في الأول من شهر حزيران من عام 2019 في حي الأشرفية بمركز مدينة عفرين المحتلة.

ويذكر أن امرأة مسنة من القرية ذاتها ومن عائلة المواطن سليمان نعمان تدعى (موليدة نعمان 64) قتلت في شهر أيار من العام الجاري أيضاً تحت التعذيب في سجن بلدة الراعي بعد اختطافها في شهر نيسان لعام 2019.

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ANHA