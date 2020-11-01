مجلس الرقة المدني يلتقي بقيادة قوات سوريا الديمقراطية

وضم وفد مجلس الرقة المدني كلاً من الرئاسة المشتركة للمجلس ليلى مصطفى, ومحمد نور, والرؤساء المشتركين لهيئات ومكاتب المجلس المدني.

واستقبل الوفد في مركز العلاقات العامة لقسد في مدينة الحسكة, كل من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ومسؤول العلاقات العامة لقسد ريدور خليل.

في بداية اللقاء قدّم مجلس الرقة المدني مجسم حجري تذكاري لأحد أبواب الرقة, للقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وتعقيباً على هدية المجلس أكد القائد العام لقسد مظلوم عبدي على استمرار قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة الإرهاب, وملاحقة خلاياها في المنطقة, وعبّر عن امتنانه وسعادته لجهود مجلس الرقة المدني التي تعمل على خدمة المدينة وضواحيها.

ومن جهته شدّد الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني على مساندة المجلس وأهالي الرقة لقسد, والعمل معاً للمحافظة على أمن واستقرار الرقة, ومحاربة كافة الأطراف الرامية إلى إشعال الفتنة بين مكونات المنطقة, ومنع الأيادي التي قد تتلاعب بمستقبل المنطقة.

واستمر اللقاء مغلقاً امام وسائل الاعلام.

(أ م/م)

ANHA