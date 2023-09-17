مديرية الطرق في الإدارة الذاتية: عملنا مستمر ولدينا مشاريع وصلت إلى مراحلها الأخيرة

تستمر هيئة الإدارات المحلية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالعمل على إعادة تأهيل وتعبيد الطرقات في مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى شق طرق جديدة لربط المدن مع بعضها البعض لتسهيل الحركة المرورية.

وفي هذا الصدد، التقت وكالتنا مع المشرف في مديرية الطرق المركزية في هيئة الإدارات المحلية، كلش خليف، والذي استهل حديثه بالقول "أطلقت هيئة الإدارات المحلية في الإدارة الذاتية العديد من المشاريع خلال العام الحالي، أهمها طريق عمبارة بداية شهر تموز من العام الحالي، بطول 10كم وعرض 10م، وسماكة 15سم من المجبول الأسفلتي، والذي يربط بين قامشلو والطريق الدولي M4".

وأضاف "تستمر عمليات تعبيد طريق الرقة الحسكة "طريق السلام" الذي بدأت عمليات التعبيد منذ عامين ولا تزال مستمرة، والآن الطريق وصل إلى المرحلة الأخيرة ويتم مد الطبقة الأخيرة من المجبول الأسفلتي، ومن المقرر أن يتم إطلاق مشاريع ملحقة لهذا الطريق مثل خنادق تصريف مطري، ودهانات الطرق، بالإضافة إلى إنشاء مواقف وإشارات طرقية".

وأوضح خليف، "هناك عدة مشاريع جديدة تم إطلاقها ضمن هذا العام غالبيتها تأهيل للطرق القديمة مثل طريق M4 كفر سبي، والذي يربط بين مفرق حطين وصولاً لقامشلو".

وبّين، "انتهينا من عملية القشط ويتم مد المجبول الزفتي بسماكة 7سم وعرض 12م وطول 27كم".

وحسب الخليف، فإن هناك إجراءات إدارية بخصوص الطريق المؤدي من الرقة لدير الزور بشكل كامل، بطول 100كم، وتتم حالياً عمليات ملأ الحفر وقص وإزالة الأماكن المتضررة، ليتم بعدها مد قميص أسفلتي بطول 35كم وسيتم استكمال الطريق ضمن مشاريع عام 2024 القادم.

وأشار الخليف، "يتم العمل على تعبيد طريق سد تشرين أبو قلقل بطول 24كم، بالإضافة إلى عمليات تعبيد طريق المحمودلي وبير صناع بطول 30كم الذي يخدم بالدرجة الأولى مخيم المحمودلي ويربط بين الرقة وإقليم الفرات، ويتم العمل على تعبيد طريق الرقة حزيمة بطول 10كم وعرض 12م، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة".

وأكد الخليف في ختام حديثه "هناك لجان متابعة مشكلة تضم عدة مهندسين، تعمل على متابعة العمل بهذه المشاريع بالإضافة إلى لجان تعمل على وضع الخطط والدراسات لإعادة تأهيل الطرقات وتعبيدها".

(خ)

ANHA