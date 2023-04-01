مع حلول ميلاد القائد عبد الله أوجلان.. محاضرة للتعريف بحياته في حلب

ضمن سلسلة الفعاليات المنظمة بمناسبة حلول ميلاد القائد عبد الله أوجلان الذي يصادف 4 نيسان، نظم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD اليوم، محاضرة للتعريف بحياته ومسيرته النضالية، وذلك في كومين الشهيدة كولي سلمو بحي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

بدأت المحاضرة التي حضرها أعضاء وعضوات الكومينات والمجالس، بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم سردت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي، زينب علي، نبذة عن حياة القائد، وقالت "وُلد القائد في مدينة رُها في 4 نيسان 1949، في قرية أمارة".

وأضافت: "عائلته مكونة من سبعة أفراد، التحق بكلية الحقوق في جامعة إسطنبول، ثم تحوّل لدراسة العلوم السياسية في جامعة أنقرة".

وتطرقت لرفضه سياسات الأنظمة الحاكمة المستبدة، ولتمرده عليها، ولمراحل تأسيس حزب العمال الكردستاني، ولمراحل تحوّل الحزب للكفاح المسلح، وأطروحاته لحل قضايا الأنظمة الحاكمة.

كما ركزت في المحاضرة، على المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد عبد الله أوجلان "الدوافع، والجهات المتآمرة، وآلية تنفيذها، وكيفية استمرارها، واستمرار نضال الشعوب الكردستانية لتحريره جسدياً".

(ل م)

ANHA