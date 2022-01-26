لماذا ترسم تركيا صور مصطفى أتاتورك على جدران كري سبي؟

منذ احتلال تركيا ومرتزقتها لمقاطعة كري سبي، عقب عدوانها الغاشم عليها في ٩ تشرين الأول من العام ٢٠١٩، بدأت بممارسة سياسة التتريك فيها؛ تمهيداً لسلخها عن الوطن الأم سوريا وضمها إلى أراضي تركيا، حيث فرضت التعامل بالليرة التركية بدلاً عن الليرة السورية، وأجبرت المعلمين على الخضوع لدورات تعلم اللغة التركية كشرط للتعيين في المدارس.

كما وثقت وكالتنا، افتتاح الدولة التركية مدرستين في كل من مركز المقاطعة وبلدة حمام التركمان لتعليم اللغة التركية فيها.

ومؤخراً أظهرت صور حصلت وكالتنا عليها من مقاطعة كري سبي المحتلة قيام الدولة التركية بالترويج للقومويين الأتراك والعثمانيين وذلك من خلال رسم صور لهم على جدران المدارس والمرافق الخدمية في المقاطعة المحتلة.

من بين الصور، صورة لمصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة التي تأسست على أنقاض الإمبراطورية العثمانية البائدة عام 1923.

(ج)

ANHA