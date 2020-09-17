خطأ فني يؤدي بحياة 4 عمال في كوباني

ووقع الانفجار صباح اليوم في حدود الساعة 11,00 في مقلعة الجزيرة بقرية حمدون جنوب شرق مدينة كوباني بـ 41 كيلو مترًا.

وأسفر الانفجار الذي وقع نتيجة خطأ فني في وضع المواد المتفجرة في المقلعة لاستخراج الحصى عن فقدان 4 عمال لحياتهم وجرح 4 آخرين.

ونُقل الجرحى إلى مشافي مدينة منبج نتيجة إصابتهم بجروح بليغة، بينما نُقل الضحايا إلى مشفى مدينة كوباني وعرف من بينهم العامل محمد عارف البالغ من العمر 40 عامًا وابنه خليل عارف 12 عامًا من قرية متينة، وابن صاحب المقلعة عبد الله ناركو البالغ من العمر 18 عامًا من قرية جيلك.

وتجدر الاشارة إلى أن المشرفين على المقلعة يقومون بشكل دوري، كل يوم خميس، بتركيب المواد المتفجرة في المقلعة لاستخراج الحصى.

(ن ك/ج)

ANHA