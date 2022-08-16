جيش الاحتلال يستهدف مركز كوباني بالرشاشات وريفها بالمدافع

وأفاد مراسلو وكالتنا من كوباني بأن عمليات القصف التركية ما تزال مستمرة، إذ استهدفت عشرات القذائف مركز مدينة كوباني وأطرافها، إلى جانب استهداف عدد من قرى كوباني الغربية.

وبحسب ما نقل مراسلونا، فإن قرى بوبان، سفتك وسيلم وآشمة الواقعة على الحدود السورية التركية غرب مدينة كوباني تعرضت للقصف التركي، بالإضافة إلى بلدة الشيوخ فوقاني قبالة مدينة جرابلس المحتلة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

كما قال مراسلونا بأن القواعد التركية قبالة كوباني تستهدف مركز المدينة بالرشاشات الثقيلة.

ووفق المعلومات الأولية، فإن القصف التركي أسفر عن خسائر مادية في ممتلكات المواطنين.

(كروب/د)

ANHA