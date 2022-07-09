جميل بايك: الاستخبارات التركية ترتكب الجرائم بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني - تم التحديث

أوضح الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، جميل بايك، أن الدولة التركية توفر فرصاً كبيرة للاستخبارات التركية لإبادة الشعب الكردي، التي ترتكب الجرائم استناداً إلى المعلومات التي يزودها بها الحزب الديمقراطي الكردستاني.

قيّم الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، جميل بايك، الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

قال بايك إن العزلة المفروضة على القائد أوجلان تزداد شدة يوماً بعد يوم، وأن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يمارسان ضغوطات بحق القائد أوجلان؛ للحفاظ على سلطتهما وإدامة نظامهما الفاشي، مشيراً إلى دور مسيرة كمليك التي نُظمت في الأيام الماضية لإنهاء العزلة، وقال: "أرادت الدولة التركية عرقلة المسيرة ومنعها، لكنها فشلت".

أكد بايك أن المسيرة منحت الشجاعة للجميع، على الرغم من كل الضغوط التي يتعرضون لها، وقال: "إن ستارة الخوف الذي أوجدته حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تم تمزيقه خلال هذه المسيرة المهيبة".

واستذكر بايك الشهيدة زيلان التي نفذت عملية فدائية في 30 حزيران 1996، وقال: "الرفيقة زيلان نفذت عمليتها الفدائية لأنها فهمت جيداً الخط الذي طوّره القائد أوجلان، وفهمت أيضاً هجمات الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد الحركة والقائد أوجلان والشعب الكردي، حيث أدركت جيداً كيف ستقف في وجه الاحتلال. وكيف توجه رسالة للشعب ولمقاتلي الحركة، لذا قامت بتطبيق رسالتها بشكل عملي ونفذت عمليتها الفدائية، وبسبب ذلك أصبحت الشهيدة زيلان مقياساً لهذه الحركة والشعوب، حيث يتخذ مقاتلو هذه الحركة هذا الخط من التضحية أساساً لهم، وبدورهم أوصل مقاتلي الكريلا في زاب وآفاشين ومتينا هذا الخط الفدائي للرفيقة زيلان إلى أعلى مستوى".

وذكّر بايك بأن الدولة التركية تشن هجماتها على روج آفا وشمال كردستان وجنوبها كل يوم، مؤكداً أن الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK لعب أيضاً دوراً في استشهاد المناضل فرهاد شبلي ورفاقه، موضحاً بأن الاستخبارات التركية لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الجرائم إذا لم يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني معلومات استخباراتية له، وقال: "إن الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK وجهاز الاستخبارات (البارستن) التابعة له يجمعان المعلومات من مناطق الدفاع المشروع ومحيطها ويقدمانها للاستخبارات التركية MIT، كما تقوم بجمع معلومات عن رفاقنا وخاصة القياديين وأماكنهم ومنازلهم ومركباتهم وتعطي كل هذه المعلومات للاستخبارت التركية، وهي بدورها تنفذ هذه المجازر وترتكب الجرائم استناداً لهذه المعلومات، فإذا لم يتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني والباراستن مع الدولة التركية، فلا يمكنها اتخاذ أي خطوة في أي منطقة في جنوب كردستان ناهيك عن كلار".

الجزء الأول من المقابلة التي أجرتها وكالة فرات للأنباء ANF مع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، جميل بايك هو كما يلي:

"تستمر العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ولا توجد أي أخبار عنه، ودائماً يفرضون بحقه العقوبات الانضباطية، ما هو هدف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من هذه العزلة؟ فيما تستمر ردود الأفعال ضد العزلة أيضاً، وكانت مسيرة كمليك احدى هذه الردود، كيف تقيم مسيرة كمليك وموقف الشعب والممارسات ضد العزلة؟

نظمت مسيرة كمليك ضد العزلة المفروضة على القائد أوجلان، حيث حاولت الحكومة التركية منع هذه المسيرة لكنها فشلت، لذلك، كان لمسيرة كمليك تأثير كبير، ولهذا أحيي كل من شارك في هذه المسيرة وبذل جهداً، لقد تم تمزيق ستارة الخوف الذي أوجدته حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في المجتمع بهذه المسيرة التي اصبحت مصدر شجاعة عظيمة للجميع، وبعد المسيرة، تم إجراء مناقشات إيجابية ومناقشات تخدم الحرب النفسية، لكن هذا يدل على قوة وتأثير القائد أوجلان، لو لم يكن القائد أوجلان ذات شخصية مؤثرة إلى هذ الحد، لما حدثت مثل هذه النقاشات.

هناك سبب ما يجعل العزلة ضد القائد أوجلان تزداد شدة يوماً بعد يوم، حيث يواصل حزبي العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية العزلة الشديدة ويمارسون الانتهاكات بحق القائد من أجل الحفاظ على سلطتهما وإدامة نظامهما الفاشي، ويخوض القائد مقاومة لا مثيل لها ضد هذه الممارسات ولا يقبل بها، ويسعون لكسر إرادته، لهذا السبب يقومون بتعميق العزلة أكثر، ولأن القائد أوجلان لديه حقيقة واضحة، تم اعتقاله وأسره في إمرالي لأنه كان يناضل من أجل حرية الشعب الكردي ومن أجل شعوب الشرق الأوسط، سواء عندما كان في الخارج وبعد اعتقاله، حيث استندت عملية دمقرطة تركيا وحل المشكلة الكردية على هذا الأساس، حيث دعم القائد أوجلان القيم الذي أنشأتها القوى الثورية والاشتراكية والديمقراطية في تركيا ودافع عنها ووسعها.

القائد أوجلان يقود النضال من أجل الديمقراطية والحرية

إذا تم أحياء قيم الديمقراطية في تركيا، فإن دور القائد أوجلان مهم هنا، يريد القائد أوجلان تطوير النظام الديمقراطي في تركيا، حيث يريد من خلال هذا النظام حل جميع مشاكل الشعوب، وحتى الشعوب التي لها معتقدات مختلفة، ولهذا السبب فإنه يصعد من نضاله، فيما أن حكومة العدالة والتنمية والحركة القومية تستخدم جميع إمكانات تركيا ضد الديمقراطية لكي تستمر في نظامها الفاشي، كما أن العقبة الكبرى التي تعترض طريقهم هو القائد أوجلان، لهذا السبب تستمر في تصعيد الحرب النفسية في إمرالي، كما تريد حكومتي حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، فرض حكمها الفاشي والقضاء عل كل شخص لا يخدم مصالحها الشخصية ، لهذا فأن القائد أوجلان يقف عقبة أمام كل هذه الدكتاتورية ويناضل من أجل الديمقراطية والحرية ، وعلى هذا الأساس فإن حكومة الاحتلال التركي تستمر في حربها في إمرالي ، ولهذا فأن الهجمات والحرب التي تقوم بها حكومتي العدالة والتنمية والحركة القومية ضد الشعب الكردي, الشعب التركي، الشعوب الاشتراكية ،القوات الديمقراطية والحرية تبدأ من إمرالي.

ادرك شعبنا كل هذه الأشياء، كما ان الاشتراكيين والمثقفين في تركيا بدأوا ادراكها أيضاً، وايضاً الشعب التركي بدأ يستوعب هذا الشيء، لهذا السبب على الجميع الوقوف في وجه العزلة المفروضة على القائد أوجلان، ويجب على كل شخص يقول إنه معارض لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ويريد بناء وتطبيق نظام الديمقراطية في تركيا، وان يحل جميع القضايا عن طريق الديمقراطية، أن يقف في وجه العزلة المفروضة على القائد أوجلان، أن مقياس الديمقراطية والحرية اليوم هو الوقوف في وجه العزلة، هذا هو الشيء الوحيد الذي سيجعل من أن يصل صدى القائد أوجلان إلى كل مكان، لا يمكن لأي أحد أن يقول بأنه ديمقراطي، اشتراكي، وأنه ضد الفاشية وأنه سيطور من الديمقراطية اذا لم يقف ضد العزلة المفروضة على القائد وضد الفاشية التركية.

كانت الذكرى السادسة والعشرون للعملية الفدائية التي نفذتها الشهيدة زيلان في 30 حزيران 1996، وتطورت من خلالها خطى التضحية والفداء، كيف يتم تنفيذ هذه الخطى في حركة الحرية؟ كيف يجب فهم معنى التضحية والفداء؟

خلق القائد أوجلان حركة فدائية في كردستان ، لأنه لا يوجد شيء غبر التضحية والفداء يمكن أن يكون الرد على ما جرى ووقع في كردستان من مجازر وابادات، ولا يمكنها إعادة الشعب الكردي من الموت وإحيائه، وعلى هذا الأساس تم تطوير الخط الفدائي منذ بداية الحركة وحتى الآن، ولهذا يقاوم المقاتلون في هذه الحركة والشعب الكردي كل يوم بكل أشكال التضحية، لقد فهمت رفيقتنا زيلان جيدا الطريق الذي طوره القائد أوجلان، لهذا جعلته مساراً لحياتها، لهذا السبب أعطى القائد أهمية كبيرة للرفيقة زيلان، ولان الرفيقة زيلان فهمت هذا الطريق المهم ، وقامت بهذه العملية الفدائية، كما إنها فهمت جيداً هجمات دولة الاحتلال التركي الفاشي ضد الحركة، وضد القائد أوجلان والشعب الكردي، وفكرت ملياً كيف ستقف في وجه هذا كله، وما هي الرسالة التي سوف توجهها للشعب ومقاتلي الحركة، وقامت بدراسة هذ الشيء وطبقتها على ارض الواقع ، لذلك أصبحت العملية التي نفذتها معياراً لهذه الحركة والشعب، ويتخذ مقاتلو الحرية في الحركة هذه العملية الفدائية أساسا لهم في نضالهم ومقاومتهم ضد العدو المحتل ، كما يتم تنفيذ خطى الرفيقة زيلان للتضحية والفداء في اعلى المستويات في زاب، آفاشين ومتينا.

إذا أردنا فهم خطى هؤلاء المقاتلين، يجب علينا فهم ومعرفة طريق القائد أوجلان جيداً، إذا فهمنا الطريق جيداً فأن النضال يستمر على أساس التضحية ، أحيانا يساء فهم الطريق الفدائي الذي رسخه القائد اوجلان للشعب ، ووصوله لفكرة أنه سوف يذهب لتنفيذ العملية الفدائية ويموت هناك ليس صحيحة ، لهذا وقف القائد أوجلان ضد فلسفة دولة الاحتلال التركي التي طورها في كردستان ، لأن الفلسفة التي طورها العدو، هي فلسفة الموت، ولأن النظام الدكتاتوري كان يمارس كل أنواع الظلم والقمع على شعبنا الكردي، ولهذا كان يرى شعبنا بأن الموت هو الخلاص الوحيد من هذه الحياة، وأن الموت هو الحل الوحيد ، ولأن دولة الاحتلال التركي طورت فلسفة الموت في مجتمعنا، قام القائد أوجلان بتطوير فلسفته في الحياة ضد فلسفاتهم، وبهذه الفلسفة وقف ضد الاحتلال والإبادة والقمع، هذه الفلسفة أخرجت الشعب الكردي من الهلاك وانقذتهم من الموت .

لا يوجد مضحي وفدائي أكثر من القائد أوجلان، لأنه ضحى بكل حياته من أجل حرية الشعوب، كما ويعيش من أجل الديمقراطية والحرية، ولا يعيش حياة أخرى غير ذلك، وحرم على نفسه وشعبه الحياة بدون حرية وبدون ديمقراطية، كما أنه طور النضال التاريخي على هذا الأساس، لهذا قامت الرفيقة زيلان بهذه العملية الفدائية لأنها فهمت طريق الفداء جيداً، ولهذا السبب مازالت زيلان حتى اليوم على قيد الحياة ، كما أن الذي يقوم بأحياء الشعب والحركة والمقاتلين هو طريق المقاومة والنضال.

( ل م)