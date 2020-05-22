إصابة خطيرة لشاب جراء قصف تركي لقرويين يحاولون إخماد الحرائق في حقولهم

مع حلول ساعات المساء افتعل مرتزقة جيش الاحتلال التركي حريق بالأراضي المزروعة بالقمح والشعير ووصلت النيران الى قرية كلوتيه في ناحية شيراوا.

وكانت الحرائق قد افتعلها المرتزقة المتمركزين في قرية برج حيدر المحتلة في ناحية شيراوا ولتخوف الأهالي من إخماد النيران توسعت الحرائق لتصل إلى ما بين قريتي كلوتيه وزوق الكبير في ناحية شيراوا.

ومع استمرار توسع النيران قام شباب قرية كلوتيه بالتدخل لإخمادها ولكن المرتزقة قصفوا المدنيين وعلى إثرها أصيب الشاب سليمان البالغ من العمر ٢٢ سنة وتم نقله على الفور إلى مستشفى آفرين في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء.

ويوجد الشاب الآن في غرفة العمليات وبحسب أطباء المستشفى فإن وضع الشاب حرج.

(م)

ANHA