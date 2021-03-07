حزب سوريا المستقبل: زيارة الحريري لهولير تسوّل سياسي بتوجيه تركي

وتجمّع العشرات من أعضاء حزب سوريا المستقبل والمجالس والاتحادات، اليوم الأحد، أمام مركز الحزب في ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء للإدلاء ببيان حول زيارة نصر الحريري إلى هولير والتقائه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل عضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل في إقليم عفرين علي سلامة.

وجاء في نص البيان:

"ندين ونستنكر زيارة من دنّس أرض العطاء والأخوة هولير، المجرم الحريري، الذي تم توجيهه من قبل أسياده حزب العدالة والتنمية، وندين من تلطخت يداه بدماء الشعوب كافة مثل دماء الشهيدة هفرين ودماء أطفال الشهباء في تل رفعت وأبناء المنطقة كافة.

لن تفلحوا في وضع العصي بعجلة الحوار، إنكم أشباه رجال مأجورين عند سيدكم السلطان الغارق بدماء الأبرياء، وأنتم معه غارقون، بعدما أرسلكم للقتال في شتى أصقاع الأرض، الآن يرسلكم للتسوّل السياسي بعد فشله السياسي والدبلوماسي داخلياً وخارجياً.

ونقول للعالم الأعمى كفى ضحكًا على اللحى، فإن خيانتكم للقضية السورية المرسخة بأخوة الشعوب الحرة وتخريب وحدة الصفوف باتت واضحة.

والفشل الذي يدين خيانتكم كمرتزقة وأدوات شارفت على الانحلال كما هي مبادئكم المبنية على إبادة الشعوب الحرة وارتهانكم لسياسية العثماني الحالم بالأمجاد البالية، كفاكم خذلانًا لشعبكم المكلوم، لأنكم أصبحتم ألعوبة بيد الآخرين وتائهين بين أجندات الدول.

ونحن بدورنا وإصرارنا سنحقق أمل الحرية للشعوب وبناء اللحمة بين كافة مكونات سوريا".