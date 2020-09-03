هيئة الاقتصاد والزراعة تحدد سعر بذار القمح وموعد البدء بتوزيعه

وبحسب التعميم الذي أصدرته الهيئة اليوم، فإن البدء بعملية التوزيع على الفلاحين ستتم في الـ 10 من الشهر الحالي، وستتم عملية التسليم للفلاحين بموجب التنظيم الزراعي من قبل مديريات الزراعة في كل منطقة.

وبحسب سلمان بارودو الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة، فإن هذا السعر جاء بعد عدة اجتماعات مع مديريات الزراعة وشركة تطوير المجتمع الزراعي.

هذا وحددت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سعر مبيع بذار القمح المبرغل والمعقم للفلاحين والمزارعين بـ 360 ليرة سورية للكيلو الواحد، خلال الموسم الزراعي للعام 2020-2021.

وسيشمل التوزيع الأراضي المروية والبعلية، وبالنسبة للكميات التي ستوزع قال بارودو إنها ستوزع بسعر النقدي، وستحدد الكميات المستحقة لكل فلاح خلال قرار تصدره مديريات الزراعة في موعد يحدد لاحقًا.

وأما الفلاحين المتعاقدين مع شركة تطوير المجتمع الزراعي فسيتم تسليمهم بالدين.

(ا ك)

ANHA