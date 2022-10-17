حصيلة 6 أشهر من المعارك ضد جيش الاحتلال التركي.. مقتل 2346 محتل

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كشفت فيه حصيلة المعارك مع جيش الاحتلال التركي خلال الأشهر الستة المنصرمة في الفترة الممتدة من 14 نيسان وحتى 14 تشرين الأول 2022.

وجاء في مستهل البيان: "مرت 6 أشهر منذ بدء هجمات دولة الاحتلال التركية على مناطق زاب وآفاشين ومتينا بهدف احتلال جنوب كردستان. ومنذ أن أول يوم لبدء الهجمات، حول مقاتلي الحرية كل شبر من أراضي كردستان إلى ميادين للمقاومة، وألحقوا ضربات موجعة بالمحتلين"".

وذكر البيان إن جيش الاحتلال التركي استخدم خلال هجمات اعتباراً من 14 نيسان 2022 وحتى الآن الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة ضد مقاتلي الكريلا، وأضاف: " منذ بدء الهجمات الاحتلالية وحتى الآن وعلى مدى 6 أشهر استخدم جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيمياوية والقنابل المحظورة 2476 مرة ضد مواقع وتحصينات وخنادق الحرب.

كما أكد البيان مقتل 2346 من جنود جيش الاحتلال التركي خلال 2256 معركة وعملية عسكرية، فيما التحق 153 مقاتلاً بقافلة الشهداء خلال الأشهر الستة المنصرمة.

وحصيلة 6 اشهر من المعارك بحسب البيان هي كالتالي:

تنفيذ 2256 عملية.

مقتل 2346 من جنود جيش الاحتلال التركي. وإصابة 310 آخرين.

هجمات جيش الاحتلال

3491 قصفاً بالطائرات الحربية.

4197 قصفاً بالطائرات المروحية.

قصف التحصينات والمواقع والخنادق 2476 مرة بالأسلحة الكيمياوية والقنابل المحظورة دولياً.

الأسلحة والعتاد العسكري الذي تم الاستيلاء عليه.

10 أسلحة من طراز MPT 55

4 أسلحة من طراز AK 47

3 أسلحة G 3

3 قاذفات قنابل يدوية

مدفعان من طراز M 16

مدفعان من طراز HK 416

سلاح BKC

قاذفة صواريخ من طراز B 7

سلاح MPT 66

4 مسدسات

4 قاذفات قنابل يدوية

848 طلقة سلاح M 16 و BKC

18 قنبلة يدوية والعديد من قنابل الدخان

4 سترات هجومية (فولاذ(

4 دروع فولاذية

جعبة عدد 2

9 شواحن

7 مناظير ليلي / نهاري

3 مناظير حرارية

3 أجهزة تحديد بالليزر

عدد 2 جهاز ليزر على السلاح

كاميرا حرارية

4 أنظمة كاميرات

3 كاميرات للرأس

نظام رادار محمول

متفجرات 24 كغ

جهاز تفجير لغم

جهاز كشف الألغام

6 هواتف نقالة

3 أجهزة اتصال

لوحة طاقة شمسية

4 سكاكين (حربة(

6 حقائب عسكرية

2 خوذ عسكرية

9 مصابيح

2 جهاز تحويل طاقة UPS

مصدر للطاقة

2 متفجرات ، تي إن تي ، سي 3

أجزاء من نظام كاميرا

آلة تصوير

1 حاوية

91 طابعة

24 خيمة عسكرية

نظام نقل الغاز الكيميائي

ذخيرة

5 طابعات A4

2 أسلحة BKC

120 كغ متفجرات

7 عبوات ناسفة

ورق A 4

قاذفة قنابل يدوية

الآليات العسكرية التي تم تعطيبها.

43 مروحية سكورسكي

32 مروحية هجومية

18 تحصينات

12 طائرة بدون طيار

9 آليات تريكس

4 مصفحات عسكرية

3 خيام عسكرية "

(ك)