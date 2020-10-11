هفرين خلف حملت على عاتقها مناصرة الشعوب المظلومة

تحت شعار "ندحر الاحتلال...النضال من أجل السلام"، نظم حزب سوريا المستقبل فرع حلب معرضاً للصور في الذكرى الأولى لاستشهاد الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف وعضو حزب سوريا المستقبل فرهاد رمضان.

وحضر في معرض صور المناضلين الذي أقيم في قاعة الاجتماعات لحركة الشبيبة الثورية السورية في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، العشرات من الأهالي وممثلين عن المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة.

وبدأ افتتاح المعرض بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم ألقت إدارية مكتب المرأة خالدة عبدو كلمة رحبت من خلالها بالحضور، وقالت: "إن المناضلة هفرين سارت في قيادة حزب سوريا المستقبل ليكون حزباً يسعى إلى بناء السلام الشامل لوقف سير الدماء في سوريا، وارتبطت بفكر الحزب وعملت على إنشاء قاعدة جماهيرية وعملت على رفع مستوى المرأة وتمكينها سياسياً".

بعدها تحدث رئيس حزب سوريا الديمقراطي فرع حلب محمد حجي عن حياة المناضلة هفرين خلف التي حملت على عاتقها مناصرة الشعوب المظلومة، وكانت على الدوام تنادي بحرية الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه ومذاهبه، وقد برهنت للعالم بأن إرادة الشعوب لن تنكسر ولن تتحطم، حتى لو قدمت قوافل من الشهداء".

بعدها عرض سنفزيون عن أعمال المناضلة هفرين خلف ورسالتها لكافة النساء بالوحدة والسعي للوصول إلى حقوقهن التي يطمحن لها والسعي والنضال من أجل المساواة مع الرجل، وأن تكون على قدر المسؤولية وتؤدي واجباتها وأدوارها لتضمن حقوقها في المجتمع.

(كروب /سـ)