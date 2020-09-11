في قرية أبو صرة يعيش الأطفال تحت خطر قصف الاحتلال التركي

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصف القرى الواقعة في ريف ناحية عيسى، ويستهدف القصف بشكل خاص القرى الواقعة على طريق M4 بهدف السيطرة على هذا الطريق الاستراتيجي. ومن القرى الواقعة على طريق M4 قرى الدبس، الخالدية، وهوشان، بالإضافة إلى قرية أبو صرة.

وتقع قرية أبو صرة جنوب طريق M4 الدولي، ويعيش في القرية أبناء المكونين الكردي والعربي، وغالباً ما تسقط قذائف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته وسط القرية الآهلة بالسكان، ويعيش الأهالي وبشكل خاص الأطفال تحت تهديد وخطر عمليات القصف المتواصلة، ورغم كل ذلك فإن الأهالي متمسكون بديارهم ويرفضون التخلي عنها أو مغادرتها.

رودي طفل من أهالي قرية أبو صرة، ويبلغ من العمر 10 أعوام، تحدث عن حاله وحال أهالي القرية: "عندما كنت أرعى أغنامي في القرية، أطلق الأتراك قذيفة على القرية، ولكنني لم أخف، لأنني أعلم أنني أعيش في قريتي، ومهما حدث فإنني لن أتخلى عن قريتي".

(ك)

ANHA