في مسعى من الإدارة الذاتية لوضع الأهالي في صورة موازنتها كشفت عن تقريرها السنوي

وجاء كشف التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة لعام 2021، خلال اجتماع جماهيري موسع عقد اليوم في مركز مقاطعة الحسكة شمال شرق سوريا، بعد أن دعا إليه مجلس مقاطعة الحسكة، بهدف التواصل مع الفعاليات الشعبية والمجالس.

ومن أجل تقييم عمل مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة ضمن مقاطعتي "الحسكة، وقامشلو" خلال العام الفائت والكشف عن خطط ومشاريع هذه المؤسسات للعام الجاري، عقد مجلس مقاطعة الحسكة اليوم، اجتماعاً جماهيرياً موسعاً ضم المجالس التنفيذية ومجالس النواحي والكومينات، ومسؤولين في الإدارة الذاتية وشخصيات مستقلة وجمعاً غفيراً من المواطنين.

وترأس الاجتماع الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبدالله، ونائب الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة غسان العابد، ونائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة لإقليم الجزيرة ليمان حسين، والرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة مصطفى كلش.

وانطلق الاجتماع، بقراءة نائبة هيئة الاقتصاد والزراعة ليمان حسين التقرير السنوي الذي تضمن ما قدمته الهيئات والإدارات والمجالس خلال العام الفائت.

ووفقاً للتقرير السنوي بلغت الموازنة السنوية الاستثمارية خلال عام 2021، لإقليم الجزيرة 5 ملايين و638 ألف دولار أمريكي، وزعت على القطاعات الخدمية كالبلديات والصحة، والتعليم والاقتصاد، والزراعة وهيئة الشؤون وعوائل الشهداء والهيئات الأخرى، وسنركز فيما يلي على موازنات أهم القطاعات.

حيث بلغت موازنة هيئة البلديات لعام 2021 في إقليم الجزيرة، 2 مليون و284 ألف دولار أمريكي، وزعت على البلديات في النواحي والبلدات وفقاً لمشاريعها، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية، سنذكر أهمها "مشروع جر مياه الفرات إلى مدينة الحسكة، مشروع الصرف الصحي في قامشلو "حلكو"، تزفيت الطريق الواصل بين ناحية الدرباسية والطريق الدولي M4، إعادة تشجير محمية مزكفت، مشروع محطة النفايات في قامشلو وديرك وعامودا، إلى جانب مشاريع للصرف الصحي متفرقة، ومد الطرقات بالمجبول الزفتي، وبقايا المقالع".

وجاء في التقرير ، أن موازنة هيئة الصحة لإقليم الجزيرة بلغت 704 آلاف دولار أمريكي، لمشاريع من أهمها "فتح مركز جيان كوفيد 19، في مدينة قامشلو بقدرة استيعابية 100 سرير، تأمين كافة مستلزمات طوارئ كوفيد 19، وتأمين أجهزة مخبرية وأشعة وأوكسجين، ترميم مشفى الشعب في الحسكة والدرباسية، فتح مركز غسيل الكلى في قامشلو، إعادة تأهيل 8 مستوصفات في مقاطعة الحسكة، الانتهاء من ترميم مشفى الشدادي، ترميم مشفى كوفيد 19 في الحسكة، استحداث مستوصف في نواحي مخروم وتل حمدي، إجراء عمليات قلب مفتوح لأول مرة على مستوى شمال وشرق سوريا، افتتاح مركز علاج العيون وتصحيح البصر".

وبلغت موازنة هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة 1 مليون و34 ألف دولار أمريكي، ووزعت مصاريفها إلى جانب ما تقدمه للمدارس، على مشاريع أهمها "افتتاح 15 مدرسة مهنية باختصاصات مختلفة، افتتاح معهد لإعداد المعلمين في "الحسكة، قامشلو، ترميم وتأهيل 39 مدرسة بشكل كامل و51 مدرسة بشكل جزئي، بناء 3 مدارس في الريف الجنوبي لمقاطعة الحسكة، بناء إعدادية في مخيم واشو كاني".

فيما بلغت موازنة هيئة الاقتصاد والزراعة 814 ألف دولار أمريكي. ومن أهم مشاريعها وفق التقرير "افتتاح أكثر من 10 أفران في الإقليم، إنشاء مطحنة تصل طاقتها إلى 200 طن يومياً، افتتاح معمل للألبان والأجبان، افتتاح معمل الغزل والنسيج في الحسكة، افتتاح منشآت تفريخ الصيصان، إنشاء مشاريع البيوت البلاستيكية، إقامة المعرض الصناعي في قامشلو والحسكة.

وبلغ عدد العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة لعام 2021، 41 ألف و95 عاملاً، بعد أن تم استحداث عدة مديريات ومراكز.

وبلغت الكتلة السنوية للعام نفسه 94 مليار و587 مليون و150 ألف ليرة سورية.

ثم تناول جدول أعمال الاجتماع في فقرته الثانية مداخلات المواطنين الحضور ورؤساء الكومينات في الأحياء، تركزت في مجملها على انتقاد بعض الجوانب التي أثرت سلباً على حياة المواطنين في الإقليم، التي تشابهت مع حال المواطنين في بقية مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأهم ما تناولته المداخلات هو انتقاد آلية توزيع مادة الخبز، وجودته، وتوفره، وكذلك مادة المحروقات، وبالأخص المخصصة للتدفئة "المازوت"، ومشاكل الصرف الصحي، وما تعانيه الطرقات ضمن المدن والنواحي.

وطالب الحضور بضرورة تفعيل الرقابة والمحاسبة وإيجاد الحلول لكل ما من شأنه تعميق هدر المال العام والفساد الإداري،

وحسب برنامج وخطط الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة خلال العام 2022، خصصت الإدارة موازنة مالية قدرها 17 مليون و920 ألف دولار أمريكي، للمشاريع الاستثمارية للقطاعات الخدمية، بنسبة تضاعفت 3 مرات عن موازنة عام 2012.

(م ع/أم)

ANHA