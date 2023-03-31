في إطار الإبادة السياسية التي تنتهجها تركيا.. اعتقالات في إزمير وحكم بالسجن في رها

وحسب وكالة فرات للأنباء ANF، فإن شرطة دولة الاحتلال التركي داهمت صباح اليوم، عدة منازل في مدينة إزمير، واعتقلت خلالها، العديد من الأشخاص بينهم "كولا زر سانجاك، حسين جلبي، صالح منتاش، جيهان منتاش، أوغور نارين، وأردال غزيجي".

واقتادت جميع المعتقلين إلى مديرية شرطة إزمير في ناحية جانكايا.

كما سجنت السلطات التركية 23 شخصاً من الذين اعتقلتهم في إطار حملة الإبادة السياسية التي أطلقتها في منطقة برسوس.

وخلال حملة مداهمة المنازل في 27 آذار/مارس الجاري في برسوس من قبل السلطات التركية في إطار حملة الإبادة السياسية، اعتقلت الشرطة التركية 23 شخصاً بينهم الرؤساء المشتركين لحزب الأقاليم الديمقراطي (DBP)، وحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في برسوس.

وأحالت السلطات المعتقلين الـ 23، يوم أمس، إلى المحكمة الجنائية في مدينة رها، بحجة "عضوية التنظيم"، و"تمويل التنظيم".

ووفقا للمصدر نفسه، أحال المدعي 23 معتقلاً إلى المحكمة الجنائية للصلح، بطلب السجن، وأصدرت المحكمة حكماً بسجن هؤلاء المعتقلين بذريعة "عضوية التنظيم".

والمعتقلين الـ 23 هم: "الرئيسة المشتركة لبلدية برسوس السابقة، هوليا دمير (51 عاماً)، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في الناحية، ياشار غوندوز آلب (39 عاماً)، الرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطي (DBP) في الناحية، روجدا بينيجي (53)، آفني غوكهان (55 عاماً)، عائشة آكسو (54عاماً)، بولنت كوج يغيت (45عاماً)، فردي كاراكله (28 عاماً)، فريد بالي (37 عاماً)، فريال جليك باش (49 عاماً)، إبراهيم بلبل (46 عاماً)، إسماعيل بالي (46 عاماً)، ماهيدة كورت تكين (49 عاماً)، محمود بالي (39 عاماً)، محمد عاكف يلدز (39 عاماً)، نرمين شاكر (60 عاماً)، مصطفى بالي (23 عاماً)، عثمان آكغون (55 عاماً)، صبري كايا (56 عاماً)، صالح كابلان (44 عاماً)، سافاش إيلهان (36 عاماً)، فيصل بالي (34 عاماً) وزكي بالي (40 عاماً)، مصطفى بالي (59 عاماً)".

(ف)