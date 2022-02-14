​​​​​​​وفاة الشخصية الوطنية رشيد متينا عن عمر يناهز 83 عاماً

توفي الشخصية الوطنية رشيد متينا من مواليد عام 1939، مساء أمس، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى، اليوم الإثنين، في مقبرة قرية بنو بحي الشيخ مقصود.

ينحدر رشيد متينا من قرية متينا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، ويعد شخصية وطنية واجتماعية معروفة، وهو والد الشهيد عبد الحنان رشي(الاسم الحركي: يشار) الذي استشهد في جبال كردستان.

التقى رشيد متينا مع القائد عبد الله أوجلان عدة مرات، ويعتبر من أوائل الأشخاص الذين تعرفوا على حركة التحرر الكردستانية في الثمانينات وناضل إلى جانبها حتى آخر أيامه.

ويعرف بين الأوساط المحلية بأنه من الجبهويين الأوائل الذين عملوا في مقاطعة عفرين وحلب على نشر فكر حركة التحرر الكردستانية.

(س ر)

ANHA