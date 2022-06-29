​​​​​​​ستولتنبرغ: قبول عضوية السويد وفنلندا في الناتو ستتم بسرعة

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في تصريحات اليوم الأربعاء، أن عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو تسير بسرعة غير مسبوقة، ويعتمد تاريخ عضويتها على التصديق على بروتوكول الانضمام، ومصادقة 30 برلماناً، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف "بعد الدعوة نحتاج إلى عملية تصديق في 30 برلماناً. وهذا يستغرق بعض الوقت دائماً، لكنني أتوقع أيضاً أن يتم ذلك بسرعة لأن الحلفاء مستعدون لمحاولة جعل عملية التصديق تحدث في أسرع وقت ممكن".

ولفت الأمين العام للناتو إلى أن قمة الناتو ستتبنى مفهوماً استراتيجياً جديداً سيصبح مخططاً لبناء تحالف مستقبلي.

واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن روسيا تمثل "تهديداً مباشراً" لأمن دول الناتو: قائلاً "سنقول بوضوح خلال القمة التي ستراجع خريطة طريق الحلف للمرة الأولى منذ العام 2010، إن روسيا تمثل تهديداً مباشراً لأمننا".

كما شدد على أن قادة الناتو سيعيدون التأكيد على التزامهم بزيادة الإنفاق الدفاعي في القمة.

وأضاف ستولتنبرغ أن الحلف سيزيد في عدد قوات الرد التابعة له من 40.000 إلى 300.000 بحلول العام المقبل.

(م ش)