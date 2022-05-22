​​​​​​​قصف الاحتلال التركي يشعل النيران في حقول القمح ويصيب 3 مواطنين بريف تل تمر

أكد مراسلنا أن 3 مزارعين كانوا يعملون في حصاد محصول القمح في حقل بالقرب من قرية تل جمعة غرب ناحية تل تمر، أصيبوا جراء القذائف التي استهدفهم بها جيش الاحتلال التركي، الذي يشن منذ الصباح هجمات عنيفة وواسعة النطاق على ناحيتي تل تمر وزركان التابعتين لمقاطعة الحسكة.

هذا ووثق مراسلنا أسماء المصابين الـ 3 الذين نقلوا إلى مشفى الشهيدة ليكرين في ناحية تل تمر، وهم:

* لؤي خليل حماد (20 عاماً)

* رضوان تركي الطهيمي (30 عاماً)

* أيمن علي الأحمد (25 عاماً)

فيما استطاع أيضاً التحدث إلى أحد هؤلاء، وهو لؤي خليل حماد، الذي قال له إنهم كانوا متوجهين على متن حصادة للقيام بحصاد القمح في إحدى الحقول، لكنهم عادوا أدراجهم نتيجة القصف التركي.

وأضاف حماد في حديثه لمراسلنا من على سريره في مشفى الشهيدة ليكرين، قائلاً: "عدنا من جديد لنحصد، ولدى وصولنا إلى الحقل، أمطرت علينا القذائف في الحقل، وأصبنا بشظايا كما أصيب مواطنون آخرون".

وعلى صعيد متصل، أكد مراسلنا أن مدفعية الاحتلال التركي تسببت باشتعال النيران في حقول الأهالي في قرية عبوش الواقعة بين ناحيتي تل تمر وزركان. ولم تتضح بعد حجم الخسائر الناجمة عن اشتعال النيران في الحقول.

(د أ/ س ر)

ANHA