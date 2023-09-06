​​​​​​​مقتل 4 من قوات دمشق في ريف إدلب الجنوبي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عنصر من قوات دمشق اليوم، إثر قنصه من قبل مرتزقة "أنصار التوحيد" على محور الملاجة في ريف إدلب.

وأضاف المرصد أن قوات دمشق شنت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس هجوماً عنيفاً في محاولة للتقدم على تلة الملاجة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وسط قصف مدفعي وصاروخي، واشتباكات عنيفة انتهت بفشلها في التقدم، وأسفرت عن مقتل 3 من قوات دمشق وجرح آخرين وتدمير عربة "BMB"، ولا زالت على أشدها.

وصعّدت أمس، الطائرات الحربية الروسية، من قصفها على ريف إدلب، بالتزامن مع قصف بري عنيف نفذته قوات حكومة دمشق على قرى وبلدات جبل الزاوية.

(م ش)