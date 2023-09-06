​​​​​​​مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا وأمريكا الأسبوع المقبل

تستعد أرمينيا والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بين 11 ـ 20 أيلول الجاري، في خطوة اعتبرها الكرملين بأنها تتطلب إنذاراً وتأهباً من روسيا.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية "أرمن برس"، الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع إجراء مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة تتعلق بمهام حفظ السلام الدولية.

وأضافت الوزارة: "في إطار التحضيرات للمشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية، ستجرى المناورات المشتركة "إيغل بارتنر 2023" بين أرمينيا والولايات المتحدة في أرمينيا خلال الفترة من 11 إلى 20 ايلول".

وذكرت أن المناورات تشمل مهام ضمان الاستقرار بين الأطراف المتنازعة خلال بعثات حفظ السلام.

وأوضحت أن المناورات تهدف أيضاً إلى تحسين مستوى قابلية التشغيل البيني للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية، وضمان تبادل أفضل للتطبيقات الحربية الإدارية والتكتيكية.

وتأتي هذه التدريبات بعد أيام من تصريحات رئيس وزراء أرمينيا الذي قال فيها إن الاعتماد على شريك واحد فقط كروسيا في الأمور الأمنية هو خطأ استراتيجي، مشيراً إلى أن بلاده تحاول تنويع ترتيباتها الأمنية، وهو ما أثار استياء موسكو.

(م ش)