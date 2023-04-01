​​​​​​​من نوروز إلى أكيتو.. مكونات الحسكة تحتفل بعيد الأكيتو

يحتفل الشعب السرياني الآشوري في سوريا والعالم بعيد رأس السنة السريانية الآشورية (عيد الأكيتو) الذي يصادف الأول من شهر نيسان من كل عام، وبهذه المناسبة احتفل المكون السرياني الآشوري في مقاطعة الحسكة.

وأقيمت الاحتفالية في قرية تل ورديات التابعة لناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، بمشاركة المكونات "الكرد، والعرب، والسريان"، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ووجهاء وشيوخ العشائر العربية وأعضاء كافة المؤسسات والمراكز المدنية والعسكرية في المدينة.

بدأت الاحتفالية بوقوف الحضور دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو الهيئة التنفيذية في حزب الاتحاد السرياني، كبرييل شمعون، كلمة هنأ فيها عيد الأكيتو على عموم مكونات المنطقة.

مشيراً "في عيد الأكيتو الذي ينبثق منه عبق التاريخ وأصالة الحضارات التي عاشت على أرض بيث نهرين ميزوبوتاميا، وتوارثت هذا الإرث الإنساني العريق، نجتمع اليوم معاً؛ لنؤكد أننا ما زلنا هنا موجودين، ولم تستطع معاناة الماضي بكل فصول الاضطهاد والمجازر محونا من الحاضر والمستقبل".

ولفت شمعون إلى تضامنهم مع قضايا المكونات الأخرى في ظل ما يعانيه الجميع من التحديات، مؤكداً على أهمية العمل المشترك من أجل المستقبل المشترك والوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية تضمن حقوق الجميع.

ثم ألقت رئيسة هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا، عدالت عمر، كلمة أكدت فيها أن يوم عيد الأكيتو، هو يوم انبعاث الحرية وترسيخ والأمان في المنطقة، والأعياد التي نحتفل بها، من نوروز إلى أكيتو والأربعاء الأحمر عيد الإيزيديين.

مضيفة: "حاولت الأنظمة المهيمنة السيطرة على هذه الثقافة؛ بهدف تقسيم المنطقة وخلق الصراعات الدينية والطائفية للتحكم بها ونهب ثرواتها، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي التي ارتكبت العديد من المجازر والإبادات بحق شعبنا".

وشددت عدالت "يجب على شعب المنطقة رصّ الصفوف من أجل إفشال جميع المؤامرات التي تهدف إلى القضاء على مشروع الإدارة الذاتية التي كانت أملاً لجميع الشعوب".

كما أوضح عضو الهيئة العامة للمنظمة الآثورية الديمقراطية – فرع سوريا، نبيل أوشانا، أنهم سيعملون ما بوسعهم على إزالة كافة العقبات التي تقف عائقاً أمام تعزيز الشراكة بين كافة الأحزاب السياسية "سندعم لجنة تنسيق الأحزاب وتطويرها وصولاً لتشكل مجلس قومي لشعبنا يعبّر عن طموحاته وتطلعاته بالتزامن مع كافة التعبيرات السياسية التي تمثل شركاءنا من العرب والكرد والتركمان وغيرهم".

وأكد أوشانا في ختام حديثه أن هدفهم هو العمل معاً من أجل بناء سوريا ديمقراطية علمانية لا مركزية تضمن حقوق النساء وحقوق كافة المكونات وتحقيق العدالة والمساواة.

وانتهت الاحتفالية بتقديم فرقة إنانا للكبار والصغار التابعة لحزب الاتحاد السرياني، وفرقة أترا الآشورية، عدة فقرات من الدبكات الفلكلورية.

(كروب/ م ح)

ANHA