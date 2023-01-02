بحسب قوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، فإن جهاز الأمن العام التابع للقوى تمكن من تحديد أماكن العديد ممن عملوا على زعزعة الأمن والاستقرار، وممن يُسيرون أعمال داعش "الإرهابية"، وذلك خلال عمليات متابعة وملاحقة.

وحسب المعلومات التي كشفت عنها القوى فإنه "وخلال الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين 2 يناير/ كانون الأول قامت قوى العمليات والقوات الخاصة (H.A.T) بعدة مداهمات في أحياء متفرقة بمدينة قامشلو لأماكن يختبئ فيها عناصر خلايا داعش وعملائه. حيث تم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر والأدوات التقنية التي تستخدمها في القيام بأعمالها وتنظيم نفسها".

وأكدت قوى الأمن الداخلي أن قواتها تعمل أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على أمن وسلام المنطقة.

داعية كافة "أبناء شعبنا" إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حركة مشبوهة لأقرب نقطة من "نقاطنا الأمنية".

(س ر)