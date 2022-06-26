​​​​​​​لـ 3 أشهر أخرى السلطات التركية تمنع اللقاءات مع القائد أوجلان - تم التحديث  

لمنع للقاءات مع القائد أوجلان ومعتقلي إمرالي الثلاثة الآخرين، فرضت السلطات التركية مجدداً "عقوبات انضباطية" عليهم لـ 3 أشهر أخرى.

بحسب ما أفادت ميزوبوتاميا، فإن السلطات التركية منعت لقاء القائد أوجلان مع العائلة لـ 3 أشهر أخرى.

بعد انتهاء مدة الحظر المفروض على القائد أوجلان ومعتقلي إمرالي الآخرين؛ عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي أكتاش في 3 شباط 2022 بحجة "عقوبة انضباطية" والقاضية بـ 3 أشهر، توجه محامو المكتب الحقوقي في آرسين بطلب إلى محكمة التنفيذ في بورصة التركية، من أجل لقاء المعتقلين بذويهم.

إذ زار المحامون المحكمة في الـ 7 من حزيران الجاري، طالبين اللقاء مع موكليهم بشكل عاجل ووجهاً لوجه. كما أرادوا معرفة ما إذا كان هناك حظر على مقابلة العائلة والمحامين مرة أخرى.

بدورها، ردت المحكمة على المحامين في الـ 8 من حزيران برفض طلبهم، متذرعة بالقول: "لا تزال العقوبة الانضباطية مستمرة"، على الرغم من أن مدة "العقوبة الانضباطية" كانت قد انقضت وقتها.

ليتوجه بعدها المحامون إلى المحكمة الجنائية العليا الأولى في بورصة، في الـ 15 من حزيران الجاري.

مرة أخرى

في الـ 23 من حزيران ردت المحكمة الجنائية العليا الأولى في بورصة على طلب المحامين، معلنة أن رئاسة هيئة الانضباط في إمرالي، قد فرضت في 31 أيار، 3 أشهر أخرى كـ "عقوبة انضباطية" على القائد أوجلان ومعتقلي إمرالي الآخرين. وبذريعة 3 أشهر من "العقوبات الانضباطية" الجديدة رفضت المحكمة طلب المحامين.

من جانبهم، أكد محامو المكتب الحقوقي في آرسين أن "العقوبات الانضباطية" المفروضة من قبل رئاسة هيئة الانضباط، لا يتم تبليغهم بها، وقالوا: "ما يجري انتهاك للقانون".

كما أشار المحامون أنهم سيستمرون في تقديم طلباتهم القانونية.

(س ر)