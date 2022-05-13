​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يقصف قرى في الريف الغربي لكوباني

وقالت مراسلتنا إن القصف المدفعي التركي استهدف قرى شيوخ فوقاني، وزورمغار، وبياضية، وزيارة، وجلغلو، وآشمة، وسيلم، وكورعلي، ودكمداش، وسفتك فوقاني وتحتاني، وبوبان، وجارقلي، ودولي الصغير.

ولا يزال القصف مستمراً على قرى شيوخ فوقاني خراب عطو ودكمداش في الريف الغربي لكوباني.

وينطلق القصف التركي من منطقة جرابلس المحتلة وبالتحديد من قاعدة قرقاميش قبالة قرية زور مغار وقاعدة زيري قبالة قرية زيارة.

كما تعرضت مواقع لقوات حكومة دمشق في قريتي زور مغار وبوبان للقصف التركي.

ولم يسفر القصف حتى الآن سوى عن أضرار مادية، وفقاً لمراسلتنا.

(د أ/م)

ANHA