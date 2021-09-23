​​​​​​​جوان مصطفى: سنشدد إجراءات الحظر وعلى الأهالي التقيد بالتعليمات الصحية

أصدرت خلية الأزمة في إقليم الجزيرة اليوم، قراراً بفرض حظر كلّي في مناطق إقليم الجزيرة، وسيبدأ الحظر ابتداءً من يوم السبت الساعة الـ6 صباحاً 25/9/2021، ولغاية يوم الجمعة 1/10/2021.

وبناءً على ذلك، ولارتفاع معدّل الإصابات وحالات الوفيات بفيروس كورونا في موجتها الرابعة، أجرت وكالتنا لقاءً مع الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى.

الإصابات ترتفع بمعدل ثلاثة أضعاف

وبيّن جوان مصطفى: "منذ منتصف شهر آب بدأت معدلات الإصابة بفيروس كورونا ترتفع في المنطقة، ومع دخولنا شهر أيلول / سبتمبر بدأت الإصابات ترتفع بمعدل ثلاثة أضعاف. كذلك ارتفع عدد الوفيات، ففي يوم واحد تم تسجيل 11 حالة وفاة.

المراكز الصحية باتت مليئة بالمصابين

وأوضح جوان مصطفى، أن الموجة الرابعة تختلف عن الموجة الثالثة وتنتشر بشكل سريع وتصيب حتى الأطفال، منوّهاً: "هذا يشكل خطراً مع ازدحام المراكز الصحية - التي جهزتها هيئة الصحة - بالمصابين بفيروس كورونا رويداً رويداً، وفي حال استمرار الوضع على هذا المنوال ستكون هناك كارثة".

ولفت مصطفى، لكي لا يخرج الفيروس عن السيطرة، لا بد من اتخاذ تدابير عاجلة، وإحدى هذه التدابير، فرض حظر كلّي في إقليم الجزيرة، وخاصة مدن (ديرك، قامشلو، الحسكة) التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين.

إن لم يكن هناك ضرورة فلا داعي للخروج من المنزل

وأكد جوان مصطفى سنشدد إجراءات الحظر. وخاطب الأهالي قائلاً: "إذا لم يكن هناك ضرورة قصوى، فلا داعي للخروج من المنزل".

وعن المستثنين من الحظر، أوضح جوان مصطفى، الكادر الطبي سيكون على رأس عملهم، وبلديات الشعب والأفران والصيدليات ستكون مفتوحة ولكن بعدد أعضاء قليلة، وعلى شكل مناوبات، كذلك ستغلق الأسواق، وقوى الأمن الداخلي ستتكفل بهذه المهام.

من لا يتقيد بالإجراءات ستتم محاسبته وفق القانون

وشدد جوان مصطفى، إن من لا يتقيد بالإجراءات والأخذ بنصائح هيئة الصحة، ستتم محاسبته وفق القوانين التي ستضعها قوى الأمن الداخلي، وقال: "ولن نسمح لأحد أن يضع حياة الأهالي في خطر".

وبيّن جوان مصطفى، سيظل معبر سيمالكا مفتوحاً أمام حركة التجارة، لكن سنتخذ تدابير وإجراءات صحية مشددة من أجل الوافدين والقادمين من الخارج.

على الأهالي التعاون مع الإدارة

وقال مصطفى، استطاع الأهالي والإدارة الذاتية سوياً مكافحة ثلاث موجات لفيروس كورونا، ودعا الأهالي إلى التعاون من جديد والتقيد بالنصائح وفق مخاطر هذه المرحلة.

(سـ)

ANHA