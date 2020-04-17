​​​​​​​جوان مصطفى: التكتم عن وجود مصاب بكورونا جريمة بحق 5 مليون إنسان

أكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى عبر تصريح لوكالتنا ANHA بأن منسق المنظمات العاملة في شمال وشرق سوريا "تيم يونك"، أكد لهم عبر ايميل، وجود الحالة المصابة بفيروس كورنا التي ذكرت في بيان هيئة الصحة للإدارة الذاتية اليوم الجمعة، والتي توفيت في المشفى الوطني بمدينة قامشلو بتاريخ 2 نيسان الجاري.

وبين جوان مصطفى أن منظمة الصحة العالمية والحكومة السورية تكتمتا على هذه الحالة، ولم يتم ذكرها حتى تاريخ ١٦ نيسان.

ووصف هذا التكتم بأنها "جريمة بحق ٥ مليون إنسان يعيشون في مناطق شمال وشرق سوريا".

وأكد في ختام التصريح بأنهم سيتخذون إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

هذا وأصدرت اليوم هيئة الصحة في الإدارة الذاتية بياناً إلى الرأي العام أشارت فيه بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن وفاة شخص من أهالي الحسكة يبلغ من العمر 53 عاماً بفيروس كورنا وذلك في المشفى الوطني بمدينة قامشلو التابعة للحكومة السورية، منوهة بأن هذا الشخص أصيب بالمرض بتاريخ 22 آذار المنصرم وأدخل إلى مشفى خاص، وفي 27 آذار أحيل إلى المشفى الوطني في قامشلو، وأرسلت عينة المريض إلى دمشق بتاريخ 29 آذار، وتوفي المريض بتاريخ 2 نيسان الجاري، وتبين فيما بعد من نتائج التحاليل أنه كان مصاب بالفايروس، ومع ذلك تكتمت منظمة الصحة العالمية والحكومة السورية عن الأمر من حينها.

(أ ب/ل)

ANHA