​​​​​​​إيزيديو عفرين: الوجوه تغيّرت والممارسات واحدة

أجبر مرتزقة الاحتلال التركي المواطنيْن (حيدر عارف وشيخو عارف) من أهالي قرية قيبار التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة، على اعتناق الإسلام تحت تهديد السلاح، ظهر في مقطع مصوّر تداولته مواقع التواصل الافتراضي في الـ 31 آذار/مارس الفائت.

وفي هذا الصدد، نظم اتحاد الإيزيديين لمقاطعة عفرين، وقفة احتجاجية تنديداً بممارسات دولة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة، وذلك في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء.

وشارك في الوقفة العشرات من أعضاء اتحاد الإيزيديين، واتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، حاملين أعلام اتحاد الإيزيديين واتحاد المرأة.

بدأت الوقفة الاحتجاجية بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، سعاد حسو، كلمة أشارت فيها إلى جرائم الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين منذ احتلالها.

وقالت: "شاهدنا في مقطع مصور كيف أجبر مرتزقة الاحتلال التركي، عبر مشايخها أبناء المجتمع الإيزيدي على اعتناق الإسلام تحت تهديد السلاح".

وأضافت: "مر المجتمع الإيزيدي، عبر التاريخ، بفرمانات الإبادة، وما يمارس في عفرين المحتلة من قبل الاحتلال التركي بحق الكرد وأبناء المجتمع الإيزيدي اليوم، فرمان جديد يضاف إلى تلك الفرمانات".

وأشارت سعاد إلى أن ما ارتكبه مرتزقة داعش في شنكال عام 2014، لا يختلف عما تمارسه دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في عفرين، مشددةً أن الوجوه تغيّرت والممارسات لم تتغير.

وبيّنت سعاد أن الاحتلال التركي ومرتزقته دمروا جميع المزارات الدينية الخاصة بالإيزيديين في قراهم، وأجبروا الأهالي على اعتناق الإسلام، وبناء المساجد في القرى الإيزيدية.

ودعت سعاد حسو في ختام كلمتها القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال التركي بحق أبناء المجتمع الإيزيدي، ومحاسبته عليها.

(ج س/ ل م)

ANHA