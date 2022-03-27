​​​​​​​إصابة 10 أطفال جراء إطلاق مرتزقة الاحتلال التركي الرصاص صوب مدرسة في عفرين المحتلة

أصيب اليوم، عشرة أطفال بجروح متفاوتة جراء إطلاق مرتزقة ما تسمى "الحمزات" التابعة لجيش الاحتلال التركي الرصاص الحي، عبر الرشاشات على مدرسة قرية ميركان التابعة لناحية موباتا.

وبحسب المصادر فإن الأطفال الذي أصيبوا عرف من بينهم "سلاف جعفر ـ زلوخ سليمان ـ أنفال رستم ـ عمر غزال ـ وسيم صلاح ـ عبد الله سنيخ ـ مريم محمد قاسم ـ محمد سليمان حمدي".

وأشارت المصادر إلى أن المرتزقة حاولوا الاعتداء على معلم المدرسة وهو من أهالي قرية روتا التابعة لناحية موباتا، إلا أن المعلم لاذ بالفرار ليبدأ المرتزقة بعدها بإطلاق الرصاص الحي على المدرسة دون المبالاة لحياة الأطفال داخلها.

كما أكدت المصادر نقل الطفلة مريم محمد قاسم إلى أحد المشافي التركية نتيجة حالتها الصحية الحرجة.

(ف إ)

ANHA