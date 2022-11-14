​​​​​​​هيئة الإدارات المحلية والبيئة تبدأ بتنفيذ مشروع أكبر حديقة في شمال وشرق سوريا

أطلقت الدائرة الفنية في هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مشروع أكبر حديقة على مستوى المنطقة، وذلك في مدينة الحسكة، بمساحة تقدر بـ 45 دونم.

ويأتي المشروع، ضمن خطة هيئة الإدارات المحلية والبيئة؛ لدعم المرافق العامة الكبرى في المدن والبلدات.

يهدف المشروع إلى تقليل التلوث، وتأمين الراحة للأهالي، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في بداية شهر نيسان عام 2023.

في هذا السياق، قال المدير القائم على مشروع حديقة الشعب في مدينة الحسكة، كلش خليف "باشرت بلدية الشعب تنفيذ أكبر حديقة في المدينة على مستوى شمال وشرق سوريا بدعم من الدائرة الفنية في هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ 5 من تشرين الثاني الجاري عام 2022".

وبيّن خليف، أن "موقع الحديقة يقع عند مدخل المدينة من الناحية الشمالية وعلى طريقين للأوتوستراد"، وتابع "تم دراسة المشروع بخبرات محلية ووطنية مؤلفة من مهندسين معماريين وزراعيين ومدنيين".

وحسب خليف، فإن "الحديقة ستضم عدة أقسام منها قسم لصف السيارات "كراج"، وقسم لألعاب الأطفال، وقسم مخصص كصالة، وسيتم زراعة الأشجار وأنواع من الورود والزهور حول الحديقة كاملة ".

أكد خليف أن "الدخول إلى الحديقة سيكون بالمجان وسيمنع الاستثمار فيها لأي جهة كانت".

ستكون الحديقة هي الأكبر على مستوى شمال وشرق سوريا من حيث المساحة، إذ تقدر مساحة أكبر حديقة في المنطقة في الوقت الحالي، وهي الحديقة العامة في مدينة الرقة، بمساحة 22 دونم تقريباً.

(سـ)

ANHA