​​​​​​​حصيلة 10 أيام من القصف التركي على تل تمر وزركان: 438 قذيفة وإصابة 5 مواطنين

منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لم يتوقف قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق الريف الغربي لمقاطعة الحسكة.

حيث شهدت ناحيتا تل تمر وزركان الواقعتين غرب مقاطعة الحسكة، قصفاً مدفعياً عنيفاً شنه جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وأسفر عن أضرار جسيمة لحقت بمنازل الأهالي بالمنشآت الحيوية والخدمية العامة فيهما.

وفي رصد مستمر لمناطق التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وثقت وكالتنا حصيلة التصعيد التركي الأخير على الناحيتين، خلال الـ 10 أيام الفائتة.

10 قرى و3 أحياء في ناحية زركان تحولت لساحات تنهمر عليها القذائف

بحسب مراسلنا في ناحية زركان، فإن قرى "الأسدية، دادا عبدال، المطمورة، البوبي" الواقعة في الجهة الشمالية للناحية، و "تل الورد، خربة الشعير، بنجة، والمشيرفة" في الريف الجنوبي للناحية، وقرى "الشور، خربة الدخيل في الجهة الشرقية للناحية"، تعرضت للقصف خلال الـ 10 أيام الفائتة.

وتحول كذلك الحي الغربي والجنوبي والشمالي للناحية، لساحة تنهمر عليها قذائف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وأدى القصف على الناحية إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بمنازل وممتلكات المواطنين في ريفها، فقد أدى لتدمير منزلي المواطنيْن إسماعيل خشمان ومحمد سليمو في مركز الناحية، ومطحنة السفارنة لصاحبها المعروف باسم عرفات أبو النور في الجهة الجنوبية للناحية، وتدمير أجزاء من مركز بلدية الشعب في زركان، وكازية خشمان في الجهة الجنوبية الشرقية للناحية.

6 قرى تركز عليها القصف التركي في ناحية تل تمر

وفي ناحية تل تمر وثق مراسلنا استهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لقرى "أم الكيف، الكوزلية" الواقعتان غرب الناحية، وقرية تل اللبن في الجهة الجنوبية الغربية الناحية، وقرى "الدردارة، العبوش، وقبور القراجنة" شمال الناحية.

كما تسبب القصف المدفعي التركي بإلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين وبالمنشآت الحيوية الخدمية العامة في الناحية، حيث تعرضت محطة تحويل كهرباء للاستهداف المتعمد لـ3 مرات متتالية، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن الناحية نتيجة استهداف خط 66/20 ك.ف، المغذي الرئيسي لمحطة كهرباء تل تمر.

إصابة 5 مواطنين جراء القصف

وخلّف القصف على الناحيتين إصابة المواطنة آيشار حسين الكموري البالغة من العمر (23 عاماً) في قرية المطمورة بالريف الشمالي لناحية زركان، و4 مواطنين في قرية تل اللبن جنوب غرب ناحية تل تمر، هم: "نجم عبد الله حبيب، عبد المجيد أحمد الفرج، حاج إبراهيم محمد فقير، وقصي موسى الفقير".

438 قذيفة بين صاروخية ومدفعية سقطت على الناحيتين

ونقلاً عن قادة ميدانيين فإن ناحيتي تل تمر وزركان، تعرضتا خلال الـ10 أيام الأخيرة الماضية لأكثر من 438 قذيفة مختلفة بين "مدفعية، وصاروخية"، منها 118 قذيفة سقطت ليلة الأحد على قرى ناحية زركان وقبور القراجنة في ريف تل تمر، وعدد لا يحصى من قذائف الـ RPG-7، مصدرها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، ضمن القرى التي احتلتها أواخر عام 2019 في هجومها الاحتلالي على منطقة سري كانيه.

(م ح)

ANHA