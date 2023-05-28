​​​​​​​هجوم جوي مكثّف على العاصمة الأوكرانية كييف

قال مسؤولون في الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، على تطبيق تلغرام إنه "تم إسقاط أكثر من 40 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل في المجال الجوي للمدينة".

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ما لا يقل عن 20 طائرة مسيّرة متجهة نحو كييف، حيث أسفر سقوط حطام عن مقتل رجل يبلغ من العمر 41 عاماً وإصابة امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً في المدينة"، حسب ما ذكرت رويترز.

وتابع أن حريقاً اندلع أيضاً في مقر شركة في منطقة هولوسيفسكي.

وقال مسؤولون إن عدة مناطق في كييف، أكبر مدينة أوكرانية يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة، تعرضت للهجمات الليلية، بما في ذلك حي بيشيرسكي التاريخي.

(د ع)