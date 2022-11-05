​​​​​​​انطلاق أعمال لقاء الحوار الكردي- العربي في ألمانيا

يعقد المركز الكردي للدراسات وجمعية التسامح الألمانية (Tolerance e.v.)، اللقاء في إطار ترسيخ قيم التسامح والاعتراف بالآخر والتأسيس العلمي لثقافة الحوار والتبادل الفكري، المناهضة لجميع أشكال التمييز والإقصاء.

وحسب اللجنة التحضيرية، فإنه هذا اللقاء بمثابة المدخل لتدشين سلسلة من الفعاليات الحوارية التي تُعزّز قيم العيش المشترك وتكرّس الثقافة الديمقراطية وأسس الحوار واحترام حقوق الإنسان ومناهضة المجتمع الذكوري وتمكين المرأة في المشاركة والبناء.

وسيناقش اللقاء المزمع أن ينتهي مساء اليوم السبت، هذه المحاور:

* الحوار العربي الكردي: أرضياته ومستدعيات آفاقه ورهاناته.

* النسوية في المجتمعين العربي والكردي: المشتركات والتحديات.

* التفاعل الكردي العربي: تكامل وثراء مصالح ومصير مشترك.

ومن المقرر أن ينتهي اللقاء بجلسة ختامية، ومقترحات.

(س ر)

ANHA