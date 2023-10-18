​​​​​​​المرصد: مقتل 335 شخصاً في درعا بحوادث فلتان أمني منذ مطلع العام

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 335 شخصاً وتوثيق 414 حادثة فلتان أمني ضمن درعا منذ بداية العام الجاري.

- 48 حادثة خلال كانون الثاني، تسببت بمقتل 35 شخصاً.

- 24 حادثة خلال شباط تسببت بمقتل 18 شخصاً.

- 42 حادثة خلال آذار، تسببت بمقتل 35 شخصاً.

- 61 حادثة خلال نيسان، تسببت بمقتل 47 شخصاً.

- 47 حادثة خلال أيار، تسببت بمقتل 32 شخصاً.

- 39 حادثة خلال حزيران، تسببت بمقتل 34 شخصاً.

- 58 حادثة خلال تموز، تسببت بمقتل 51 شخصاً.

- 33 حادثة خلال آب، تسببت بمقتل 34 شخصاً.

- 35 حادثة خلال أيلول، تسببت بمقتل 25 شخصاً.

- 26 حادثة منذ مطلع تشرين الأول، تسببت بمقتل 24 شخصاً.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه درعا فوضى وفلتاناً أمنياً كبيراً، وزيادة حادة في معدل الاستهدافات والاغتيال، أغلبها تستهدف عناصر من قوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها في المنطقة.

وتدل هذه الأرقام على مدى فشل حكومة دمشق في ضبط الوضع الأمني في المنطقة، لا سيما أنها أجرت في درعا عمليتي "تسوية" أولها كانت في 2018 والثانية في 2021.

ويرى مراقبون أن حكومة دمشق تؤدي دوراً سلبياً بإصرارها على حل الأزمة السورية وفقاً لذهنيتها وسلوكها المستغل للوضع المتردي لأبناء سوريا، وأن تجاهل حكومة دمشق للوضع والسخط الشعبي في الداخل قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع التي بدأت معالمها تتضح مع مرور نحو شهرين على احتجاجات السويداء المناوئة لحكومة دمشق والمطالبة بحل سياسي شامل للأزمة السورية وفق القرار الأممي 2254، و"إسقاط النظام".

(د ع)