​​​​​​​الإعلان عن تأسيس اتحاد المرأة الأرمنية في شمال وشرق سوريا في ختام المؤتمر الأول للمرأة الأرمنية

عقدت المرأة الأرمنية في المجلس الاجتماعي الأرمني، اليوم الثلاثاء بمدينة الحسكة، مؤتمرها الأول على مستوى شمال وشرق سويا، بمشاركة ما يقارب 150 مندوبة، بالإضافة إلى ممثلات عن التنظيمات والاتحادات النسائية في شمال وشرق سوريا، تحت شعار" اتحاد المرأة الأرمنية بعد إبادة 107 أعوام تنظم ذاتها في ثورة روج آفا وحماية أرض روج آفا".

وتضمن برنامج المؤتمر عرض سنفزيون عن أعمال ونشاطات المرأة الأرمنية خلال الأعوام المنصرمة، وإلقاء عدة كلمات، أبرزها كلمتا عضوتي المجلس الاجتماعي الأرمني لوسناك كافوريان وأربي كسريان، وعضوة كتيبة الشهيد نوبار أوزنيان، هاياستان بربارة، وقراءة مسوّدة النظام الداخلي للاتحاد الذي كان مغلقاً أمام وسائل الإعلام، على أن يخرج بتوصيات وبيان ختامي.

وخرج البيان الختامي للمؤتمر، بإعلان تأسيس اتحاد المرأة الأرمنية في شمال وشرق سوريا، وانتخاب أناهيد قصبيان رئيسة لها، والذي جاء في مستهله:

"انعقد بتاريخ 30/8/2022 مؤتمرنا، مؤتمر اتحاد المرأة الأرمنية بعد مسيرة ماراثونية من العمل الدؤوب والجهد المكثف لضم الأخوات الأرمنيات من الشتات في مدن شمال شورق سوريا إلى الاتحاد، وإيماناً منا بضرورة لمّ شمل العائلة الأرمنية بعد سنوات طويلة جداً من الاختباء في الشتات لحماية أرواحهم من الإبادات التي قامت بها سلطة العثمانية ضد شعبنا وشعوب المنطقة، وإيماناً منا بقوة وإمكانية النسوة الأرمن في بناء مجتمعهم والعودة للجذور إلى جانب رغبتنا بالمشاركة في إقامة مجتمع ديمقراطي حر يسوده التفاهم والتعايش السلمي بين شعوب شمال وشرق سوريا، ويكون للمرأة الأرمنية حق المشاركة في بناء هذا المجتمع المتعدد والثقافات والقوميات بعيداً عن الفكر السلطوي".

ثم تمت مناقشة آلية عمل الاتحاد وتبنّي القرارات التالية:

* النضال ضد النظام الأبوي والفاشية والاحتلال والإمبريالية.

* القاعدة التنظيمية هي المقاومة لتحقيق حرية المرأة وهذا الأساس تقوم بعملها من جهة نظر الحماية الطبيعية والسياسية.

ودعا البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، إلى الاعتراف بالمجازر التي ارتكبتها السلطات العثمانية بحق الشعب الأرمني وإبادته واعتبارها جرائم حرب ومحاسبة مرتكبيها، وتعويضهم عن الأضرار الكارثية أثناء حروب الإبادة وإنصافهم.

واستنكر سلوك الدولة التركية والعثمانيين الجدد في استمرار عدوانهم على شعب المنطقة، مطالباً جميع المكونات للوقوف جنباً إلى جنب لصد جحافل ومرتزقة العثمانيين الجدد، وإقامة منطقة حظر طيران جوي على شمال وشرق سوريا لمنع استمرار ارتكاب جرائم الإبادة بحقهم.

هذا وتم انتخاب أناهيد قصبيان رئيسة لاتحاد المرأة الأرمنية في شمال وشرق سرويا، ونائبة لها، بالإضافة إلى انتخاب رئيسات ونائبات في كل من مقاطعتي الحسكة وقامشلو، ومدينتي الرقة ودير الزور.

(كروب/ي م)

ANHA