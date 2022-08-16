​​​​​​​الاحتلال التركي يوسع رقعة قصفه غرب تل تمر ويستهدف 5 قرى أخرى

أفاد مراسلنا باستهداف جيش الاحتلال التركي قرى الكوزلية، وتل اللبن، وأم الخير، وتل طويل الآشورية، والسلماسة في هذه الأثناء، إضافة إلى قرية الطويلة غرب ناحية تل تمر.

ولفت أن الاحتلال يستهدف هذه القرى بالمدفعية الثقيلة، وسط إلحاقه أضراراً مادية كبيرة بممتلكات الأهالي.

يتزامن هذا القصف التركي مع استهداف 3 قرى في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة، واستهداف مركز مدينة كوباني وقرى بوبان، سفتك وسيلم وآشمة الواقعة على الحدود السورية التركية غرب مدينة كوباني بالإضافة إلى بلدة الشيوخ فوقاني قبالة مدينة جرابلس المحتلة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

(د أ/ س ر)

ANHA