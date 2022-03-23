​​​​​​​الاحتلال التركي يشن قصفاً عنيفاً على قرية بينة في شيراوا بعفرين المحتلة يشن جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قصفاً عنيفاً على قرية بينة في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.