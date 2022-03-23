الاحتلال التركي يشن قصفاً عنيفاً على قرية بينة في شيراوا بعفرين المحتلة يشن جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قصفاً عنيفاً على قرية بينة في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 23 آذار 2022, الأربعاء - 10:56 2022-03-23T10:56:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بتعرض قرية بينة التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة، لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً اختطاف 4 مواطنين في عفرين ومحاكمة آخر من قبل محكمة تركية أفادت مصادر من عفرين المحتلة بإقدام مرتزقة الاحتل... قسد ومجلس دير الزور المدني يستعدان للاحتفال بذكرى القضاء على داعش جغرافياً تستعد قوات سوريا الديمقراطية ومجلس دير الزور المد... قوات حكومة دمشق تستهدف ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي شنت قوات حكومة دمشق قصفاً برياً على ما تسمى منطقة "...