​​​​​​​الاحتلال التركي يشن قصفاً عنيفاً على قرية بينة في شيراوا بعفرين المحتلة

يشن جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قصفاً عنيفاً على قرية بينة في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-03-23T10:56:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا بتعرض قرية بينة التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة، لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي.  

(س ر)

ANHA


إقرأ أيضاً