​​​​​​​الاحتلال التركي يشن قصفاً عنيفاً على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا- تم التحديث  

بحسب ما أفاد مراسلونا فإن جيش الاحتلال التركي يستهدف قرى (سموقة، وشيخ هلال، وشيخ عيسى، وبيلونية) في مقاطعة الشهباء، وقرى (صوغانكة، وبينة، وزيارة، ودير جمال، وآقيبة، وكفر انطوان) في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.

وبالتزامن مع ذلك، يستهدف قرى (كوزلية، وتل جمعة، والطويلة، وأم الخير، وتل اللبن، وتل شنان) التابعة لناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، بشكل عنيف.

كما تشن الطائرات الحربية لدولة الاحتلال التركي قصفاً عنيفاً على قرى (زور مغار، وبياضية، وشيوخ فوقاني) في الريف الغربي لمدينة كوباني.

(س ر)

ANHA